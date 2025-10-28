Bűnösnek vallotta magát Abe Sindzó volt japán miniszterelnök gyilkosa

Bűnösnek vallotta magát a japán bíróság előtt Tecuja Jamagami, akit Abe Sindzó, Japán korábbi miniszterelnökének meggyilkolásával vádolnak

A BBC szerint a 45 éves férfi a fővárosban zajló tárgyalás első napján kijelentette: „Minden igaz.” Jamagami 2022 júliusában, a nyugati Nara városában tartott kampányrendezvényen egy házilag készített lőfegyverrel nyitott tüzet Abe Sindzóra. A volt miniszterelnököt több lövés is érte, és még aznap életét vesztette a kórházban.

A merénylet világszerte megdöbbenést keltett. Abe Sindzó Japán leghosszabb ideig hivatalban lévő kormányfője volt, akit határozott külpolitikájáról és az úgynevezett „Abenomics” gazdasági programjáról ismertek. A gyilkosság után fény derült a kormányzó Liberális Demokrata Párt és az Egyesítő Egyház – közismertebb nevén a „Moon-szekta” – közötti kapcsolatokra. A nyomozás szerint Jamagami azért vette célba Abét, mert őt hibáztatta az egyház támogatásáért, amely – állítása szerint – tönkretette családját.

A vádlott elmondta, hogy édesanyja mintegy 100 millió jent (nagyjából 219 millió forint) adományozott a vallási szervezetnek, ezzel teljesen eladósítva a családot.

Az ügy nyomán országos vizsgálat indult az Egyesítő Egyház működése ellen, amely négy miniszter lemondásához is vezetett. Idén márciusban egy tokiói bíróság elrendelte a szervezet feloszlatását, megvonva tőle az adómentességet és kötelezve vagyonának felszámolására.

A Japan Times beszámolója szerint Jamagami édesanyja – akit tanúként hallgathatnak meg – továbbra is kitart hite mellett, és azt mondta: fia tette „csak megerősítette” vallásos meggyőződésében.

A per várhatóan 2026 januárjáig tart majd. Bár a vádlott beismerte a gyilkosságot, tagadja, hogy megsértette volna a fegyvertartási törvényeket. Védője szerint a házilag készített lőfegyver nem tartozik a japán jog által meghatározott kategóriák egyikébe sem. Japán, ahol rendkívül alacsony a fegyveres bűncselekmények száma, Abe Sindzó meggyilkolása óta tovább szigorította a házi készítésű fegyverekre vonatkozó szabályozást.

Kiemelt kép: A 2020. szeptember 16-i képen Abe Sindzó akkori japán miniszterelnök (Fotó: MTI/AP/Eugene Hoshiko)