Botrány Kairóban: kidobták a Hamász iszlamista terroristáit az ötcsillagos szállodából a brit oknyomozó-leleplezés után

Nemzetközi felháborodást váltott ki, hogy több mint 150, korábban életfogytiglanra ítélt Hamász- és ISIS-tagot egy kairói luxusszállodában helyeztek el, mit sem sejtő turisták és brit légiszemélyzet társaságában. A Daily Mail leleplezése után a terroristákat azonnal kiköltöztették.

Nemzetközi botrányt okozott, hogy több mint 150, Izraelből szabadon engedett iszlamista terrorista ötcsillagos szállodában élt luxuskörülmények között – nyugati turisták és légitársasági dolgozók között. A Daily Mail oknyomozó riportja leplezte le, hogy a Renaissance Cairo Mirage City, a Marriott-lánc egyik prémium szállodája, hónapokon át adott otthont a veszélyes fogvatartottaknak.

A brit lap szerint a Donald Trump-féle, 20 pontos közel-keleti béketerv részeként Izrael kénytelen volt szabadon engedni a legveszélyesebb, életfogytiglanra ítélt dzsihadisták egy részét. A 250 elítélt közül 154-et Egyiptomba szállítottak, ahol a Marriott luxusszállodájában kaptak elhelyezést.

A hotel, amely a „légitársasági személyzetek kedvenc kairói bázisaként” hirdeti magát, rendszeresen fogad több nemzetközi légitársaság személyzetét. A Daily Mail riportjából kiderült: a brit légiszemélyzet döbbenten értesült arról, hogy a reggelizőasztalnál velük együtt ettek elítélt terroristák, köztük emberrablók, merénylők és robbantások szervezői.

A cikk megjelenése után a szállodából néhány órán belül eltávolították a fogvatartottakat, akiket ezután egy eldugott, egyiptomi tulajdonú hotelbe szállítottak, nagyjából egy órányira a fővárostól.

Az új helyszínen fokozott biztonsági intézkedéseket vezettek be: a terroristák nem hagyhatják el a szállodát, látogatóikat pedig szigorúan ellenőrzik. Ennek ellenére a Daily Mail értesülései szerint a volt rabok továbbra is luxuskörülmények között élnek. Az új szállodában hatalmas medence, wellnessközpont, jacuzzi, szauna, fitneszterem, teniszpályák és éttermek várják őket. A szobák ára 200 és 1400 font között mozog éjszakánként.

A terrorszervezetek korábbi tagjai között ott van Mahmoud Issa, a Hamász iszlamista terrorszervezet elit egységének, a Special Unit 101-nek az alapítója, valamint Izz a-Din al-Hamamrah, az Iszlám Állam egyik vezetője, aki öngyilkos merényleteket és gépeltérítéseket szervezett.

Moshe Saville, az izraeli OneFamily alapítvány vezetője – amely a terrortámadások áldozatait segíti – úgy fogalmazott:

„A Daily Mail leleplezése óriási jelentőségű. Megmutatta, hogy miközben az áldozatok családjai nap mint nap a fájdalommal élnek, a gyilkosok ötcsillagos kényelemben élvezik a szabadságot.”

A brit lap úgy tudja, hogy a terroristák egy része hamarosan más közel-keleti országokba, például Katarba, Törökországba vagy Tunéziába költözhet, ahol vízumot és tartózkodási engedélyt igényelhetnek. Bár helyi biztonsági szervek megfigyelés alatt tartják őket, szakértők szerint ez komoly nemzetközi biztonsági kockázatot jelent.

A Marriott szállodalánc egyelőre nem kommentálta az ügyet.

Kiemelt kép: MTI/EPA/Mohamed Szaber