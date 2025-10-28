Bérgyilkosságra buzdítottak az amerikai igazságügyi miniszter ellen a TikTokon, 15 millió forintnyi összegért cserébe

Bérgyilkosságra való felbujtás miatt tartóztattak le az amerikai hatóságok egy férfit, aki Pam Bondi igazságügyi miniszter meggyilkolásáért pénzt ajánlott egy videóban – derül ki egy hétfőn közzétett bírósági dokumentumból.

Az amerikai Szövetségi Nyomozó Irodának (FBI) a törvényszékhez eljuttatott vizsgálati irata szerint a minnesotai illetőségű, 30 éves Tyler Avalos 45 ezer dollárt (15 millió forint) ajánlott fel a TikTokra feltöltött videójában annak, aki végez az igazságügyi miniszterrel.

A felvétel Pam Bondi arcképét célkeresztben ábrázolta, a feliratban többi között az olvasható, hogy „Körözés alatt: Pam Bondi – Díj: 45 000 dollár – Élve vagy halva (lehetőség szerint holtan)”.

🚨 BREAKING: A man from Minnesota has been arrested after posting a TikTok video offering a $45,000 reward for the death of Attorney General Pam Bondi. This is where the radical left’s hatred has led — open calls for violence against conservatives, and not a word of outrage from… pic.twitter.com/IVtp9uQ5By — ⁿᵉʷˢ Barron Trump 🇺🇸 (@BarronTNews_) October 26, 2025

A TikTok-videóra egy felhasználó hívta fel a figyelmet, és annak nyomán indult nyomozás, amely elvezetett a videót készítő férfihoz, akit St. Paul városában még csütörtökön őrizetbe vettek.

Az FBI az esetet szövetségi bűncselekményként kezeli, a nyomozók a kormányzat egy tagjának meggyilkolására szóló felhívást nem tekintik viccelődésnek.

A nyomozati anyagból kiderül, hogy a cselekménnyel gyanúsított Tyler Avalos ellen korábban is zajlott eljárás erőszakos cselekmények miatt.

Kiemelt kép: Pam Bondi amerikai igazságügyminiszter a szenátus igazságügyi bizottsága előtti meghallgatásán a törvényhozás washingtoni épületében, a Capitoliumban 2025. október 7-én (Fotó: MTI/EPA/Will Oliver)