Szinte hihetetlen: havazott egy szaúdi sivatagban

A Földnek ezen a részén az ilyen és ehhez hasonló időjárási jelenség szinte példátlan, ám ezúttal az Arab-tenger felől érkező nedves levegő találkozott a régió meleg sivatagi levegőjével, ez pedig tökéletes feltételeket teremtett a havazáshoz.

Az Unbreality nevű tudományos portál a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy Szaúd-Arábia Dzsauf tartományának egyik sivatagában egy heves esőzés, majd az ezt követő jégeső után lett fehér a táj, az eredetileg aranyszínben pompázó homokdűnék inkább havas hegycsúcsokra hasonlítottak, semmint sivatagi terepre.

A beszámoló szerint ez az időjárási esemény akkor következett be, amikor az Arab-tenger felől érkező nedves levegő találkozott a régió meleg sivatagi levegőjével, ez pedig tökéletes feltételeket teremtett a havazáshoz.

A bejegyzésben azt írták:

a Földnek ezen a részén az ilyen és ehhez hasonló időjárási jelenség meglehetősen ritkán fordul elő, szinte példátlannak tekinthető.

„Az éjszaka folyamán a hőmérséklet meredeken csökkent, ami lehetővé tette azt, hogy a dűnéken a hó meg is maradjon, az így teremtett látvány pedig a helyieket és a turistákat is lenyűgözte” – olvasható az Unbreality közösségi oldalán elérhető bejegyzésben.

Ez a mostani havazás azért is számít rendkívülinek, már-már természet felettinek, mert Dzsauf tartományban az októberi átlagos napi középhőmérséklet közel 25 fok és az évnek ebben az időszakában még hajnalban is 10 fok felett van az átlaghőmérséklet, egyébként pedig egész Szaúd-Arábia szélsőségesen meleg éghajlatú országnak tekinthető, ám az tény, hogy ez a tartomány az ország egyik leghidegebb régiójának számít.

Kiemelt kép forrása: facebook.com/unbreality17