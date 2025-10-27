Szergej Lavrov szerint az észak-koreai katonák hőstetteket hajtottak végre a kurszki régióban

Lavrov rámutatott, hogy
az elmúlt három és fél hónapban a kétoldalú kapcsolatok további erős lendületet kaptak, a két ország vezetőjének 2024 júniusi phenjani csúcstalálkozóján elért megállapodások továbbfejlesztése terén. Hangsúlyozta a kétoldalú interparlamentáris bizottság fontosságát, amelynek létrehozásáról Vjacseszlav Vologyin, az orosz alsóház elnöke augusztusi észak-koreai látogatása során állapodtak meg.
Az orosz külügyminiszter a tárgyalások témáiként a kétoldalú ügyeket és a világ helyzetét nevezte meg, valamint Moszkva és Phenjan együttműködését az ENSZ-ben és más nemzetközi fórumokon.
Az észak-koreai diplomácia vezetője október 26-tól 28-ig tartózkodik munkalátogatáson Oroszországban.
Kapcsolódó tartalom
Kiemelt kép: Szergej Lavrov orosz és Csve Szonhi észak-koreai külügyminiszter (Fotó: MTI/EPA/Az orosz külügyminisztérium sajtószolgálata)