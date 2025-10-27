Műsorújság
Szergej Lavrov szerint az észak-koreai katonák hőstetteket hajtottak végre a kurszki régióban

2025.10.27. 13:25

Szerő: hirado.hu
Az oroszok soha nem feledik a KNDK katonáinak a kurszki régióban véghez vitt hőstetteit, amelyek megerősítik a két nép közötti barátságot – jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter, amikor hétfőn Moszkvában fogadta észak-koreai hivatali partnerét, Coj Szon Hit.

Lavrov rámutatott, hogy

az elmúlt három és fél hónapban a kétoldalú kapcsolatok további erős lendületet kaptak, a két ország vezetőjének 2024 júniusi phenjani csúcstalálkozóján elért megállapodások továbbfejlesztése terén. Hangsúlyozta a kétoldalú interparlamentáris bizottság fontosságát, amelynek létrehozásáról Vjacseszlav Vologyin, az orosz alsóház elnöke augusztusi észak-koreai látogatása során állapodtak meg.

Az orosz külügyminiszter a tárgyalások témáiként a kétoldalú ügyeket és a világ helyzetét nevezte meg, valamint Moszkva és Phenjan együttműködését az ENSZ-ben és más nemzetközi fórumokon.

Az észak-koreai diplomácia vezetője október 26-tól 28-ig tartózkodik munkalátogatáson Oroszországban.

Kiemelt kép: Szergej Lavrov orosz és Csve Szonhi észak-koreai külügyminiszter (Fotó: MTI/EPA/Az orosz külügyminisztérium sajtószolgálata)

