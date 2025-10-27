Szergej Lavrov szerint az észak-koreai katonák hőstetteket hajtottak végre a kurszki régióban

Az oroszok soha nem feledik a KNDK katonáinak a kurszki régióban véghez vitt hőstetteit, amelyek megerősítik a két nép közötti barátságot – jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter, amikor hétfőn Moszkvában fogadta észak-koreai hivatali partnerét, Coj Szon Hit.

Lavrov rámutatott, hogy az elmúlt három és fél hónapban a kétoldalú kapcsolatok további erős lendületet kaptak, a két ország vezetőjének 2024 júniusi phenjani csúcstalálkozóján elért megállapodások továbbfejlesztése terén. Hangsúlyozta a kétoldalú interparlamentáris bizottság fontosságát, amelynek létrehozásáról Vjacseszlav Vologyin, az orosz alsóház elnöke augusztusi észak-koreai látogatása során állapodtak meg. Az orosz külügyminiszter a tárgyalások témáiként a kétoldalú ügyeket és a világ helyzetét nevezte meg, valamint Moszkva és Phenjan együttműködését az ENSZ-ben és más nemzetközi fórumokon. Az észak-koreai diplomácia vezetője október 26-tól 28-ig tartózkodik munkalátogatáson Oroszországban. Kapcsolódó tartalom Észak-Korea újabb fegyverkísérletet hajtott végre egy ballisztikus rakétával Szöul szerint a mostani kísérlet volt az első a dél-koreai elnök júniusi beiktatása óta.- Kiemelt kép: Szergej Lavrov orosz és Csve Szonhi észak-koreai külügyminiszter (Fotó: MTI/EPA/Az orosz külügyminisztérium sajtószolgálata)