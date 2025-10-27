„Nem befolyásolhatja az Oroszország és az Egyesült Államok közötti együttműködést a Burevesztnyik nukleáris meghajtású manőverező robotrepülőgép tesztelése” – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára hétfőn újságíróknak. Peszkov szerint Oroszországnak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy garantáltan biztosítani tudja saját biztonságát.

„Nincs itt semmi olyan, ami feszültséget okozhatna a Moszkva és Washington közötti kapcsolatokban” – mondta Dmitrij Peszkov, akinek értékelése szerint a kétoldalú viszony minimális szinten áll, és bár csak óvatos lépések történtek a viszony helyreállítására, Moszkva nyitott a kapcsolatokra.

Donald Trump amerikai elnöknek arra a nyilatkozatára, miszerint nem tartja fontosnak különlegesen nagy hatótávolságú amerikai fegyver kifejlesztését válaszul a Burevesztnyik sikeres tesztjére, mert Oroszország partjainál úgyis ott állomásozik „a világ legjobb” amerikai nukleáris tengeralattjárója, Peszkov azt mondta, hogy „ez az amerikai államfő véleménye, és ez fontos”. Azt nem kívánta kommentálni, hogy Trump helytelennek minősítette az orosz elnöknek a Burevesztnyik sikeres tesztjéről szóló bejelentését, és hogy az amerikai elnök szerint inkább az ukrajnai háború lezárásával kellene foglalkoznia Putyinnak.

Arra a kérdésre válaszul, hogy vajon tekinthető-e a Burevesztnyik tesztelése az egyre súlyosabb amerikai és európai szankciókra adott reakciónak, azt hangoztatta, hogy Oroszországot, amellett, hogy nyitott a kapcsolatokra, nemzeti érdekei vezérlik, biztonsága szavatolásával foglalkozik, az új fegyverek fejlesztése is ebben a mederben halad.

„Hazánk biztonságának biztosítása létfontosságú kérdés, különösen annak a militarista hangulatnak a fényében, amelyet elsősorban az európaiaknál tapasztalunk. Az európaiak a belső hisztéria állapotában vannak – oroszgyűlölő, agresszív és harcias hangulatban. Ennek fényében Oroszországnak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy garantáltan biztosítani tudja saját biztonságát”

– jelentette ki Peszkov.

A Kreml szóvivője kérésre sem kívánta ismertetni az ukrajnai rendezésre vonatkozóan az alaszkai csúcstalálkozón kifejtett amerikai álláspontot. Kirill Dmitrijev orosz elnöki különleges megbízott egyesült államokbeli látogatását kis lépésnek nevezte a két ország közötti együttműködés javításának hosszú útján. Peszkov szerint az informális kapcsolatok fontos részét képezik a párbeszédnek.

Kiemelt kép: Vlagyimir Putyin orosz elnök és Dmitrij Peszkov, a Keml szóvivője (Fotó: MTI/EPA/Szputnyik/Orosz elnöki sajtószolgálat/Grigorij Sziszijev)