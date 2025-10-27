„Orvosilag megmagyarázhatatlan” – négylábú angyal hozott vissza az életbe egy kómában fekvő nőt

Március 13-án Priscilla otthon volt, amikor egyszer csak rosszul kezdte érezni magát. A fürdőszobából, még mielőtt elájult volna, sikerült üzenetet küldenie édesanyjának, hogy hívjon segítséget. Amikor megérkezett a floridai Pembroke Pines-i Memorial Hospital West kórházba, az orvosok vérrögöket találtak a tüdejében, a szívében és a lábában is – közölte a La Stampa.
„Az intenzív osztályon az állapota romlott, és szívleállás következett be. Csapatunknak köszönhetően, hogy nem adták fel, annak ellenére, hogy 40 percig nem volt szívműködés, sikerült újraindítanunk a szívét” – magyarázta Dr. Daniel Mayer, a Memorial Healthcare System intenzív osztályának igazgatója.
Három szívleállás és többszöri szervi elégtelenség után a családtagoknak azt mondták, hogy a túlélés esélye „10 százalék vagy annál kevesebb”.
Hetekig tartó küzdelem után Priscillát gyógyszeres kómába helyezték. Ekkor lépett a képbe Scrunchie, a hét éves golden retriever, aki az kórház állatasszisztált terápiás programjának tagja.
A kutya kiképzője egy kis jutalomfalatot helyezett a nő mozdulatlan kezéhez a kutya pedig elkezdte keresni azt, és közben az orrával megérintette az ujjait.
„Emlékszem, mindenki azt mondta, hogy ott van. Aztán éreztem a mancsát, és abban a pillanatban sikerült megmozdítanom az ujjaimat és felemelnem a kezem az ágyról. Mivel hatalmas kutyabarát vagyok, ez adta meg az összes motivációt, hogy újra elérjem őt”
– mesélte Priscilla egy nemrég tartott sajtótájékoztatón. Hozzátette: „hálát adok az égnek a terápiás kutyákért, mert ők valódi angyalok”.
Ez a mozdulat, napokig tartó mozdulatlanság után jelezte, hogy a felébredés lehetséges.
Dr. Mayer elmondta, hogy amikor a betegek nagy stressznek vannak kitéve, egy kutya lefekszik melléjük, és segíti őket ellazulni, és „emeli a szobában a betegek hangulatát”.
Az igazgató „szokatlan megoldásnak” nevezte a programot, és hangsúlyozta, hogy milyen meghatározó szerepet játszott Priscilla gyógyulásában: „az ő esetében, tüdőembóliával és többszervi elégtelenséggel, az esélyek 0 és 1 százalék között voltak. Terápiás kutyáink hatalmas hatást gyakoroltak.”
A kómában fekvő Priscilla hallotta a mellette lévők hangjait. „Emlékszem anyám hangjára és a zenére, amit a párom játszott nekem. Nyugodttá tett” – mondta.
Dr. Mayer az ő esetét „a tudomány és a hit közötti vékony határvonalnak” nevezte elismerve, hogy Priscilla felépülése „orvosilag megmagyarázhatatlan” volt.
„Isten azt mondta, hogy küzdjek, és én teljes szívemből küzdöttem. Még akkor is, amikor a szívem leállt, a hitem segített tovább küzdeni”
– mesélte Priscilla.
Visszatérés a hétköznapokba
Egy hónap kórházi kezelés után Priscilla hazatért, és újra elkezdett járni és dolgozni. Létrehozott egy Instagram-oldalt Faith Flows Strong néven, hogy felhívja a figyelmet a vérrögök megelőzésének fontosságára.
„Az elmém játszott velem” – mondta, emlékezve egy nemrégiben végzett sürgősségi vizsgálatra. „De azt mondták, hogy a tüdőm száz százalékban tiszta… mintha soha semmi sem történt volna” – tette hozzá.
Ma Priscilla hálát ad mindenkinek, aki megmentette az életét: az orvosoknak, az ápolóknak, és legfőképpen a „szőrös angyalainak”.
„Nem hagyom, hogy ez a csoda kárba vesszen. Minden élet megmenthető. Néha egyetlen mancs is elég a szív újraindításához”
– fogalmazott.
Kiemelt kép forrása: La Stampa