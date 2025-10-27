„Orvosilag megmagyarázhatatlan” – négylábú angyal hozott vissza az életbe egy kómában fekvő nőt

Három szívleállás és egy kilátástalannak tűnő prognózis után egy érintés mindent megváltoztatott. Priscilla Timmons kómában feküdt, amikor egy terápiás golden retriever kutya megérintette a kezét, aminek köszönhetően – az orvosok számára is megmagyarázhatatlan módon – a 39 éves nő újra magától meg tudott mozdulni.

Március 13-án Priscilla otthon volt, amikor egyszer csak rosszul kezdte érezni magát. A fürdőszobából, még mielőtt elájult volna, sikerült üzenetet küldenie édesanyjának, hogy hívjon segítséget. Amikor megérkezett a floridai Pembroke Pines-i Memorial Hospital West kórházba, az orvosok vérrögöket találtak a tüdejében, a szívében és a lábában is – közölte a La Stampa.

„Az intenzív osztályon az állapota romlott, és szívleállás következett be. Csapatunknak köszönhetően, hogy nem adták fel, annak ellenére, hogy 40 percig nem volt szívműködés, sikerült újraindítanunk a szívét” – magyarázta Dr. Daniel Mayer, a Memorial Healthcare System intenzív osztályának igazgatója.

Három szívleállás és többszöri szervi elégtelenség után a családtagoknak azt mondták, hogy a túlélés esélye „10 százalék vagy annál kevesebb”.

Hetekig tartó küzdelem után Priscillát gyógyszeres kómába helyezték. Ekkor lépett a képbe Scrunchie, a hét éves golden retriever, aki az kórház állatasszisztált terápiás programjának tagja.

A kutya kiképzője egy kis jutalomfalatot helyezett a nő mozdulatlan kezéhez a kutya pedig elkezdte keresni azt, és közben az orrával megérintette az ujjait.

„Emlékszem, mindenki azt mondta, hogy ott van. Aztán éreztem a mancsát, és abban a pillanatban sikerült megmozdítanom az ujjaimat és felemelnem a kezem az ágyról. Mivel hatalmas kutyabarát vagyok, ez adta meg az összes motivációt, hogy újra elérjem őt”

– mesélte Priscilla egy nemrég tartott sajtótájékoztatón. Hozzátette: „hálát adok az égnek a terápiás kutyákért, mert ők valódi angyalok”.

Ez a mozdulat, napokig tartó mozdulatlanság után jelezte, hogy a felébredés lehetséges.

Dr. Mayer elmondta, hogy amikor a betegek nagy stressznek vannak kitéve, egy kutya lefekszik melléjük, és segíti őket ellazulni, és „emeli a szobában a betegek hangulatát”.

Az igazgató „szokatlan megoldásnak” nevezte a programot, és hangsúlyozta, hogy milyen meghatározó szerepet játszott Priscilla gyógyulásában: „az ő esetében, tüdőembóliával és többszervi elégtelenséggel, az esélyek 0 és 1 százalék között voltak. Terápiás kutyáink hatalmas hatást gyakoroltak.”

A kómában fekvő Priscilla hallotta a mellette lévők hangjait. „Emlékszem anyám hangjára és a zenére, amit a párom játszott nekem. Nyugodttá tett” – mondta.

Dr. Mayer az ő esetét „a tudomány és a hit közötti vékony határvonalnak” nevezte elismerve, hogy Priscilla felépülése „orvosilag megmagyarázhatatlan” volt.

„Isten azt mondta, hogy küzdjek, és én teljes szívemből küzdöttem. Még akkor is, amikor a szívem leállt, a hitem segített tovább küzdeni”

– mesélte Priscilla.

Visszatérés a hétköznapokba

Egy hónap kórházi kezelés után Priscilla hazatért, és újra elkezdett járni és dolgozni. Létrehozott egy Instagram-oldalt Faith Flows Strong néven, hogy felhívja a figyelmet a vérrögök megelőzésének fontosságára.

„Az elmém játszott velem” – mondta, emlékezve egy nemrégiben végzett sürgősségi vizsgálatra. „De azt mondták, hogy a tüdőm száz százalékban tiszta… mintha soha semmi sem történt volna” – tette hozzá.

Ma Priscilla hálát ad mindenkinek, aki megmentette az életét: az orvosoknak, az ápolóknak, és legfőképpen a „szőrös angyalainak”.

„Nem hagyom, hogy ez a csoda kárba vesszen. Minden élet megmenthető. Néha egyetlen mancs is elég a szív újraindításához”

– fogalmazott.

Priscilla Timmons of Cooper City had been in a coma at Memorial Hospital West for more than 24 hours when something wonderfully odd occurred. She felt Scrunchie, a golden retriever, nuzzle her finger, and reached out to the therapy dog who had been brought to her bedside in the… pic.twitter.com/mHsNyUsTaV — Yahoo News (@YahooNews) October 26, 2025

Kiemelt kép forrása: La Stampa