Orbán Viktort a magánaudiencián fogadta XIV. Leó pápa, a Szentszék részleteket is közölt a találkozóról

„XIV. Leó pápa hétfőn fogadta Orbán Viktor miniszterelnököt, aki ezt követően Pietro Parolin bíborossal, a római Szentszék Államtitkárával, valamint Paul Richard Gallagher érsekkel, a Vatikán államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős államtitkárával is találkozott, a megbeszélések szivélyes légkörben folytak” – közölte a Vatikán.

A Szentszék közleménye szerint a szívélyes légkörben folytatott megbeszélések során a felek hangsúlyozták a kétoldalú kapcsolatok szilárdságát, valamint a katolikus egyháznak a magyar közösség társadalmi fejlődésének és jólétének előmozdítása iránti elkötelezettségét; különös tekintettel a család szerepére, a fiatalok oktatására és jövőjére, illetve a legkiszolgáltatottabb keresztény közösségek védelmének fontosságára.

A találkozón ezen kívül bőséges teret kaptak az aktuális nemzetközi kérdések is, különös figyelmet fordítva az ukrajnai háborúra és a közel-keleti helyzetre – tették hozzá.

Orbán Viktor a közösségi oldalán tett közzé képeket vatikáni látogatásáról

Orbán Viktor a háborúellenes erőfeszítések támogatását kérte a pápától Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán közölte, hogy találkozójukon Magyarország háborúellenes erőfeszítéseinek támogatását kérte XIV. Leó pápától. A kormányfő szerint van egy háborúellenes hálózat a világban, amelynek spirituális középpontjában a Szentatyát találjuk. Orbán Viktor egy néhány órával korábbi posztjában azt írta: ahogy a világ hozzászokik a háborúkhoz, úgy válnak azok egyre veszélyesebbé. Olyanok, mint a bozóttűz egy perzselő nyári napon. Ha nem teszünk ellene, előbb-utóbb a mi hazánkat, a mi otthonainkat, a mi gyermekeink jövőjét is elérik a lángok.

Kiemelt kép: XIV. Leó pápa és Orbán Viktor magyar miniszterelnök (Fotó: facebook.com/orbanviktor)