Orbán Viktor: Föderalisták coki, nemzetiek győzelem

Magyarországnak van világháborús tapasztalata, ezért nem akar háborúba menni, és nem is fog – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök Brüsszelben, az egynapos uniós csúcstalálkozót követően még péntek hajnalban egy doorstep-sajtótájékoztatón, amelynek a végén a föderalistáknak is üzent.

A csütörtöki sajtótájékoztatóról nagyrészt már beszámoltunk ebben a cikkben az MTI tudósítása alapján.

A kormányfő oldalán megosztott videó szerint – arra a zárókérdésre, miszerint Ursula von der Leyen védelmi felkészülési terve kapcsán Magyarország ellen tud-e állni, részint a háborús törekvéseknek, részint pedig a föderalistáknak – Orbán Viktor azt felelte, „sikerült egy értelmes álláspontot kialakítani”. Szerinte jól látható, hogy lehetnek olyan helyzetek, amikor az Egyesült Államok és az Európai Unióhoz tartozó országok katonai, biztonsági megfontolásai és döntései eltérnek egymástól.

„Ha mindig mindenki egyetértene, tehát lenne transzatlanti egység garantáltan, akkor a NATO elegendő lenne az európai államok biztonságához. De most itt van előttünk egy példa, ami azt mutatja, hogy ennek nem feltétlenül kell így lennie”

– hangsúlyozta Orbán Viktor.

Úgy folytatta: Európának nincs a NATO-tól független, megszervezett, összehangolt európai védelempolitikája, védelemfejlesztése, és nincsenek összehangolt katonai képességei sem.

„Ezt létre kéne hozni. Ez az alaphelyzet. Amit döntöttünk, és ez jó döntés szerintem, hogy az ezzel kapcsolatos jogokat nem adjuk oda a bizottságnak, a bizottságnak ehhez nincs semmi köze”

– mondta, majd kifejtette: a tanács ülésen a védelmi ipar, a védelempolitikai munka összehangolását megtartották nemzeti hatáskörben, tagállami hatáskörben, és egy ezt végző intézményt jelöltek ki ennek a munkának a koordinálására.

„Tehát: föderalisták coki, nemzetiek győzelem (…) Jó éjszakát!”

– összegezte Orbán Viktor.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)