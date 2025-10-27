Orbán Viktor egyeztetésre hamarosan Washingtonba utazik – jelentette be a kormányfő politikai igazgatója

Orbán Viktor miniszterelnök hamarosan Washingtonba utazik, hogy személyesen egyeztessen Donald Trumppal – jelentette be a miniszterelnök politikai igazgatója hétfő délután a Facebook-oldalán.

A miniszterelnök politikai igazgatója a Facebook-oldalán hétfő délután jelentette be, hogy

Orbán Viktor hamarosan Washingtonba utazik.

Orbán Balázs bejegyzésében arról tájékoztatott: a látogatás célja, hogy a kormányfő személyesen egyeztessen Donald Trump amerikai elnökkel. Az Olaszországi látogatáson lévő Orbán Viktor az ottani sajtónak adott nyilatkozatában elmondta: egy fenntartható rendszer építése a cél a magyar gazdaság számára.

A kormányfő emlékeztetett: Magyarország nagymértékben függ az orosz olajtól és gáztól, amelyek nélkül az energiaárak az egekbe szöknének és akár ellátási hiány is kialakulhatna – derül ki Orbán Balázs Facebook-bejegyzéséből.

Kiemelt kép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b) és Donald Trump amerikai elnök (j) kezet fog a gázai tûzszüneti megállapodás helyszínén, az egyiptomi Sarm es-Sejk nemzetközi konferencia-központjában 2025. október 13-án. (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos)