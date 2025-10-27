Orbán Viktor a háborúellenes erőfeszítések támogatását kérte a pápától

Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán közölte, hogy találkozójukon Magyarország háborúellenes erőfeszítéseinek támogatását kérte XIV. Leó pápától. A kormányfő néhány órával korábbi posztjában azt írta: ahogy a világ hozzászokik a háborúkhoz, úgy válnak azok egyre veszélyesebbé. Olyanok, mint a bozóttűz egy perzselő nyári napon. Ha nem teszünk ellene, előbb-utóbb a mi hazánkat, a mi otthonainkat, a mi gyermekeink jövőjét is elérik a lángok.

A kormányfő a közösségi oldalára feltöltött képes bejegyzésében számolt be arról, hogy a májusban megválasztott XIV. Leó pápa magánaudiencián fogadta őt a Vatikánban.

Orbán Viktor tájékoztatása szerint arra kérte a Szentatyát, hogy támogassa Magyarország háborúellenes erőfeszítéseit.

A miniszterelnök korábbi posztjaiban egyebek között arról is írt, hogy szerinte a világ lassan hozzászokik a háborúkhoz, tekintettel arra, hogy az elmúlt két évtizedben egyre-másra ütik fel a fejüket a katonai konfliktusok szerte a világban, a Kaukázustól a Közel-keleten át egészen a szomszédunkban három éve pusztító orosz-ukrán háborúig.

Ömlenek ránk a pusztításról és háborús halottakról szóló hírek és képek. Először megrendülünk, aztán csak szomorkodunk, végül lassan megszokjuk

– fogalmazott Orbán Viktor.

De ahogy a világ hozzászokik a háborúkhoz, úgy válnak azok egyre veszélyesebbé. Olyanok, mint a bozóttűz egy perzselő nyári napon. Ha nem teszünk ellene, előbb-utóbb a mi hazánkat, a mi otthonainkat, a mi gyermekeink jövőjét is elérik a lángok.

Ha meg akarjuk őrizni Magyarország békéjét, nem lehet együtt úszni a brüsszeli fősodorral.

Mi ki akarunk maradni a világban terjedő háborús lázból, ezért az orosz-ukrán háború kitörése óta háborúellenes koalíciót szervezünk – hangsúlyozta a miniszterelnök, aki arról is tájékoztatott, hogy Magyarország erőfeszítéseiről hétfőn a Szentatyának, majd az olasz kormányfőnek is beszámol.

Orbán Viktor egy másik bejegyzésében azt is közölte, hogy családtagjai is elkísérték őt Rómába.

Kiemelt kép: XIV. Leó pápa és Orbán Viktor magyar miniszterelnök (Fotó: facebook.com/orbanviktor)