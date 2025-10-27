Interjú Orbán Viktorral Rómából, hétfőn 19 órakor az M1-en és online

Exkluzív interjút ad Rómából Orbán Viktor miniszterelnök a XIV. Leó pápáéval való találkozó után. Az interjút hétfő 19 órától az M1 mellett a hirado.hu és a Kossuth rádió Facebook-oldalán is élőben lehet követni.

Hétfőn a Vatikánba látogatott Orbán Viktor miniszterelnök, ahol XIV. Leó pápával, a katolikus egyház vezetőjével is találkozott. A kormányfő közösségi oldalán napközben arról írt, hogy a találkozón a háborúellenes erőfeszítések támogatását kérte a pápától.

A kormányfő szerint van egy háborúellenes hálózat a világban, amelynek spirituális középpontjában a Szentatyát találjuk. Orbán Viktor egy néhány órával korábbi posztjában azt írta: „ahogy a világ hozzászokik a háborúkhoz, úgy válnak azok egyre veszélyesebbé. Olyanok, mint a bozóttűz egy perzselő nyári napon. Ha nem teszünk ellene, előbb-utóbb a mi hazánkat, a mi otthonainkat, a mi gyermekeink jövőjét is elérik a lángok.”

Exkluzív interjú – Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke Rómából

Kiemelt kép: A Vatikáni Média felvételén XIV. Leó pápa (b) magánaudiencián fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt a Vatikánban 2025. október 27-én. (Fotó: MTI/Vatikáni Média)