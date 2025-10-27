Fölényes győzelmet aratott a „láncfűrészes” argentin, Trump és Izrael nagy barátja, Orbán Viktor szövetségese

Várakozáson felüli eredményt ért el Javier Milei argentin elnök pártja az időközi parlamenti választásokon, szinte szabad utat kapva ezáltal kemény megszorító politikájának folytatásához. A többek között Orbán Viktor és Donald Trump által is támogatott államfő szerint az eredménye azt jelenti, hogy „az argentinok nem akarnak visszatérni a kudarcot vallott modellhez”.

Javier Milei argentin elnök pártja 40,8 százalékos szavazati aránnyal nyerte a vasárnapi időközi választásokat az alsóházban. A peronista ellenzék a szavazatok több mint 90 százalékának összeszámlálása után 24,5 százalékos részeredménnyel áll az élen. Ez azt jelenti, hogy Milei pártja 64 mandátumot kap, míg a peronisták 31 mandátumot. Az eredmény egyértelmű győzelemnek számít Milei számára, és támogatást jelent kemény megszorító politikájához.

Nem hivatalos életrajzi könyvében Juan Luis González szerző arról ír, hogy Milei a 80-as években az „El Loco”, azaz az „Őrült” becenevet kapta. Másik beceneve „A paróka” lett, mivel állítása szerint évtizedek óta nem fésüli a haját, hagyva, hogy a „láthatatlan kéz” végezze a munkát.

Igazán ismertté szókimondósága, provokatív megjegyzései és rockzenész múltja tette, ami 2018-ban politikai karrierhez vezetett. Kampányrendezvényein olykor láncfűrésszel a kezében jelent meg, ami tovább növelte ismertségét és botrányos hírnevét.

A libertariánus közgazdászt 2021-ben választották be a kongresszusba a Libertad Avanza (Szabadság Előre) párt színeiben. A 2023-as elnökválasztáson jelöltként indult, amelyet meg is nyert. Orbán Viktor miniszterelnök még a beiktatása előtt, személyesen is gratulált Javier Mileinek a választási győzelemhez, és magyarországi hivatalos látogatásra hívta meg az államfőt. A 2023 decemberében megvalósuló találkozó során egyeztettek a magyar–argentin kétoldalú kapcsolatok fejlesztési lehetőségeiről, valamint a politikai együttműködésről a nemzetközi baloldali erők elleni hatékonyabb küzdelem érdekében – írja az Index.

Idén januárban Milei megkapta a „zsidó Nobel-díjként” is emlegetett Genezis-díjat a Hamász palesztin iszlamista terrorszervezet 2023. október 7-i összehangolt támadását követően Izraelnek nyújtott támogatásáért. Ezzel ő lett az első államfő, aki ebben a kitüntetésben részesült.

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök Javier Milei argentin elnököt fogadja Jeruzsálemben 2025. június 10-én (Fotó: MTI/EPA/Az izraeli kormány sajtóirodája/Ma’ayan Toaf)

A mostani választáson hivatalos eredmények szerint pártja, a La Libertad Avanza, a fontos Buenos Aires tartományban 41,5 százalékos szavazati arányt ért el, ezzel szűken megelőzve a peronista koalíciót, amely 40,8 százalékot kapott. A tartomány régóta a peronisták fellegvárának számított.

„Az argentinok megmutatták, hogy nem akarnak visszatérni a kudarcot vallott modellhez” – mondta Milei a támogatói előtt egy Buenos Aires-i szállodában, miután az eredmények ismertté váltak.

„Sokan hajlandóak voltak adni a kormánynak még egy esélyt. Meglátjuk, mennyi időt ad az argentin társadalom az argentin kormánynak. De a győzelem vitathatatlan, megkérdőjelezhetetlen”

– mondta Gustavo Cordoba, az argentin Zuban Cordoba elemző cég igazgatója, aki szerint Milei kormánya úgy tűnik, megszerezte a képviselőházban a szükséges egyharmadnyi mandátumot, hogy a jövőben a kongresszus ne tudja megsemmisíteni az elnök vétóit. Az elmúlt néhány hónapban az ellenzék több olyan kiadási törvényjavaslatot is megsemmisített, amivel Milei szerint veszélyeztették az ország költségvetési egyensúlyát.

„Az eredmény még a legoptimistább Milei-támogatók reményeit is felülmúlja” – mondta Marcelo Garcia, az amerikai kockázati tanácsadó cég, a Horizon Engage amerikai igazgatója hozzátéve, hogy a szövetségesek még inkább motiváltak lesznek a győztes elnök támogatására.

A választási részvétel körülbelül 68 százalékos volt, az elmúlt évtizedek legalacsonyabbja, amely Maria Laura Tagina, a Universidad Nacional de San Martin politológusa szerint a kormányzati fáradtság és korrupt botrányok hatását tükrözi. Milei maga történelmi napnak nevezte az eseményt, és a reformok folytatását ígérte, miközben koalíciós együttműködésre is hajlandóságot mutatott.

Donald Trump korábban kijelentette, hogy Argentína pénzügyi támogatását Milei választási sikeréhez köti: az adminisztráció akár 40 milliárd dolláros segítséget is nyújthat Argentínának, amely tartalmaz egy, már aláírt 20 milliárd dolláros valutacsere-megállapodást is.

Az amerikai elnök Truth Social oldalán úgy fogalmazott: „Gratulálok Javier Milei elnöknek Argentínában aratott elsöprő győzelméhez. Csodálatos munkát végez! A belé vetett bizalmunkat az argentin nép igazolta” – írta.

Donald Trump amerikai elnök fogadja Javier Milei argentin államfőt a washingtoni Fehér Házban 2025. október 14-én (Fotó: MTI/EPA/Will Oliver)

Trump mellett a nemzetközi befektetők is általánosságban pozitívan fogadták a választási eredményt. Különösen a kormány azon teljesítményét értékelik nagyra, hogy a havi inflációt Milei hivatalba lépése előtti 12,8 százalékról a múlt hónapban 2,1 százalékra csökkentette, miközben költségvetési többletet ért el és átfogó deregulációs intézkedéseket hozott.

Kiemelt kép: Javier Milei megválasztott argentin elnök fogadja Orbán Viktor kormányfőt Buenos Airesben 2023. december 9-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)