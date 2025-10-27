Döntött a bolognai bíróság: ismét engedélyezte az Északi Áramlat felrobbantásával gyanúsított férfi kiadatását Németországnak

A döntés a kiadatási eljárás újabb szakaszát jelenti: a bíróság szeptemberben már elrendelte Szerhij Kuznyecov kiadatását, de a legfelsőbb bíróság eljárási hibák miatt felfüggesztette a határozat végrehajtását, és új eljárást rendelt el. A mostani ítéletben az újonnan kijelölt bírói tanács ismét jóváhagyta a kiadatást, amely ellen a védelem ismét fellebbezni fog a Semmitőszéknél.
A 49 éves Kuznyecov ellen a német szövetségi ügyészség robbantásban való bűnrészesség, szabotázs és jelentős vagyoni károkozással járó rongálás miatt indított eljárást. A férfit augusztus végén vették őrizetbe Olaszországban, ahol családjával nyaralt, és jelenleg egy szigorúan őrzött észak-olaszországi börtönben tartják fogva.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)