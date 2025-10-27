Csaknem kétszáz ukrán drónt lőttek le az oroszok

Az orosz légvédelem lelőtt vagy elfogott 193 drónt az éjszaka folyamán Oroszország légterében – közölte hétfőn az orosz védelmi minisztérium. A támadások Donyeckben két, Pogarban, illetve a belgorodi régióban pedig egy ember halálát okozták.

A tárca közlése szerint közülük 40-et a moszkvai régióban semlegesítettek, ebből 34 a főváros felé repült. Orenburg, Orszk, Szamara és Szaratov, valamint a moszkvai régióban lévő Zsukovszkij és Domogyedovo repülőterén ideiglenesen forgalomkorlátozást vezettek be. Donyeckben két civil halálát okozta egy ukrán drón, amely lakóházba csapódott, a Brjanszk megyei Pogarban pedig egy utasokat szállító mikrobusz vezetője vesztette életét. A belgorodi hatóságok hétfő reggel közölték, hogy a régiót vasárnap érő ukrán támadások egy ember halálát okozták, 23-at pedig megsebesítettek. Kapcsolódó tartalom Kemény választ ígért a Kreml, ha nagy hatótávolságú fegyverekkel éri támadás Oroszországot Ukrajna jelenleg aligha képes maga nagy hatótávolságú rakétákat gyártani, a birtokába került eszközök brit, német vagy olasz gyártmányúak lehetnek – jelentette ki Dmitrij Peszkov. Kiemelt kép: Ukrán dróntámadás következtében megrongálódott lakóház az orosz fővároshoz közeli Krasznogorszkban (Fotó: MTI/AP/Pavel Bednyjakov)