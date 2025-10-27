Műsorújság
HU
EN
RO
#budapesti békecsúcs #Röszke 10 #Harcosok klubja #orosz–ukrán háború

Csaknem kétszáz ukrán drónt lőttek le az oroszok

lead_image
Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.10.27. 10:41

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu
Az orosz légvédelem lelőtt vagy elfogott 193 drónt az éjszaka folyamán Oroszország légterében – közölte hétfőn az orosz védelmi minisztérium. A támadások Donyeckben két, Pogarban, illetve a belgorodi régióban pedig egy ember halálát okozták.

A tárca közlése szerint közülük 40-et a moszkvai régióban semlegesítettek, ebből 34 a főváros felé repült.

Orenburg, Orszk, Szamara és Szaratov, valamint a moszkvai régióban lévő Zsukovszkij és Domogyedovo repülőterén ideiglenesen forgalomkorlátozást vezettek be.

Donyeckben két civil halálát okozta egy ukrán drón, amely lakóházba csapódott, a Brjanszk megyei Pogarban pedig egy utasokat szállító mikrobusz vezetője vesztette életét.

A belgorodi hatóságok hétfő reggel közölték, hogy

a régiót vasárnap érő ukrán támadások egy ember halálát okozták, 23-at pedig megsebesítettek.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép: Ukrán dróntámadás következtében megrongálódott lakóház az orosz fővároshoz közeli Krasznogorszkban (Fotó: MTI/AP/Pavel Bednyjakov)

dróndróntámadásorosz–ukrán háború

Ajánljuk még

 