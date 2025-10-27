Csaknem kétszáz ukrán drónt lőttek le az oroszok

A tárca közlése szerint közülük 40-et a moszkvai régióban semlegesítettek, ebből 34 a főváros felé repült.
Orenburg, Orszk, Szamara és Szaratov, valamint a moszkvai régióban lévő Zsukovszkij és Domogyedovo repülőterén ideiglenesen forgalomkorlátozást vezettek be.
Donyeckben két civil halálát okozta egy ukrán drón, amely lakóházba csapódott, a Brjanszk megyei Pogarban pedig egy utasokat szállító mikrobusz vezetője vesztette életét.
A belgorodi hatóságok hétfő reggel közölték, hogy
a régiót vasárnap érő ukrán támadások egy ember halálát okozták, 23-at pedig megsebesítettek.
Kiemelt kép: Ukrán dróntámadás következtében megrongálódott lakóház az orosz fővároshoz közeli Krasznogorszkban (Fotó: MTI/AP/Pavel Bednyjakov)