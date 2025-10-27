Az EU meghosszabbította az Iszlám Államra és az al-Kaidára vonatkozó szankcióit

A terrorizmus elleni küzdelem jegyében az Európai Unió Tanácsa további egy évvel, 2026. október 31-ig meghosszabbította az Iszlám Állam és az al-Kaida terrorszervezetekkel kapcsolatban álló természetes vagy jogi személyekre, szervezetekre és vállalkozásokra vonatkozó szankcióit.

Az uniós tanács hétfői tájékoztatása szerint az EU azért hosszabbította meg a büntetőintézkedéseket, mert a felsorolt terrorszervezetekkel összeköttetésben álló emberek vagy szervezetek továbbra is fenyegetést jelentenek.

A korlátozások között pénzeszközök és egyéb pénzügyi eszközök befagyasztásával kapcsolatos intézkedések, valamint a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködéssel kapcsolatos intézkedések szerepelnek.

Az érintettek rendelkezésére sem közvetlenül, sem közvetett módon nem bocsátható semmilyen technikai vagy pénzeszköz, pénzügyi eszköz vagy gazdasági forrás. Tilos számukra olyan szolgáltatást nyújtani, amely katonai tevékenységekhez vagy fegyverek és hadianyag rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódik.

A jegyzékbe vétel kritériumai között a két említett szervezet által elkövetett terrorcselekmény végrehajtásában való részvétel vagy ilyen jellegű cselekmény megkísérlése, illetve elősegítése szerepel. Jegyzékbe kerülhetnek azok is, akik tagokat toboroznak, fegyvereket és hozzájuk kapcsolódó hadianyagot szolgáltatnak, adnak el vagy adnak át a terrorszervezeteknek vagy azok bármely sejtjének, fiókszervezetének, illetve az említettekből kivált bármely csoportnak vagy utódszervezetnek.

A listán jelenleg tizenöt ember és hét szervezet szerepel.

Az EU 2016 szeptembere óta alkalmazhat autonóm módon szankciókat az Iszlám Állammal és az al-Kaidával, valamint a velük összeköttetésben álló vagy őket támogató emberekkel és szervezetekkel szemben. Azelőtt csak olyan személyekkel és szervezetekkel szemben lehetett szankciókat alkalmazni, akiket, illetve amelyeket az ENSZ vagy valamely önállóan eljáró uniós tagállam jegyzékbe vett. Az uniós szankciórendszer független, de kiegészíti azt a rendszert, amely lehetővé teszi a szankciók ENSZ-szintű elfogadását.

Az EU továbbra is elkötelezett az Iszlám Állam és az al-Kaida, valamint regionális szövetségeseik által jelentett folyamatos terrorfenyegetés elleni küzdelem mellett.

Elkötelezett továbbá amellett, hogy határozott lépéseket tegyen azokkal szemben, akik fenyegetik a nemzetközi békét és biztonságot azáltal, hogy terrortámadásokat terveznek, finanszíroznak, vagy követnek el, valamint terrorista propagandát terjesztenek világszerte – tette hozzá közleményében az uniós tanács.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA)