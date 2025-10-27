A cseh elnök felszólította az európaiakat Ukrajna támogatásának folytatására

Petr Pavel cseh államfő büszke arra, hogy Csehország szilárdan azok oldalán áll, akik védik a jogot, az igazságot és a párbeszéd szükségességét.

A cseh köztársasági elnök erről hétfőn a prágai Hradzsinban a külföldi diplomaták fogadásán beszélt Ukrajna támogatásával kapcsolatban. Kijelentette, hogy az európai biztonság, szabadság és demokrácia számára a legnagyobb kihívást változatlanul Oroszország jelenti.

A cseh államfő október 28., Csehszlovákia megalakulásának évfordulója, Csehország állami ünnepe alkalmával fogadta a Prágában akkreditált külföldi nagyköveteket, illetve a diplomáciai képviseletek vezetőit.

A világ országainak lakossága – fejtette ki Petr Pavel – jelenleg nagy bizonytalanságnak van kitéve, amelyet a dezinformációs kampányok, a modern technológiák és a klímaváltozások felerősítenek. Ennek ellenére megjelentek az előrelépés első „törékeny jelei” is. Ezzel kapcsolatban a közel-keleti helyzetet, a palesztin terrorista szervezet, a Hamász által fogva tartott izraeli túszok szabadon bocsátását említette.

„A másik oldalon Oroszország egyre intenzívebb támadásokat folytat Ukrajnában a civil lakosság ellen. Oroszország agressziójával és hibrid háborújával igyekszik újra kiterjeszteni befolyását Kelet- és Közép-Európában” – vélekedett a cseh elnök.

„Ez ellen egységünk jelenti a legerősebb védekezést. Európa, gyakran ugyan fájdalmasan, de megtanulta, hogy a gyengeség és a széthúzás ösztönzőleg hat azokra, akik a békét és a stabilitást fenyegetik” – húzta alá az elnök, aki felszólította az európaiakat Ukrajna támogatásának folytatására, és az összehangolt büntetőintézkedésekre, amelyek kulcsfontosságúak annak érdekében, hogy Oroszországot a tárgyalóasztalhoz kényszerítsék.

„Célunk a biztonság megerősítése, a béke védelme, nem pedig a háború előkészítése”

– tette hozzá Petr Pavel.

Az októberi cseh képviselőházi választásokkal összefüggésben az államfő kedvezőnek nevezte a magas választói részvételt. „Az eredmények megmutatták, hogy a lakosság többsége elutasítja a szélsőségeket, és támogatja a nyugati orientáció fenntartását” – vélekedett a cseh vezető.

Leszögezte: eltökélt szándéka, hogy hozzájáruljon az erős demokratikus elveken alapuló független intézmények és a három alapelven nyugvó, változatlan cseh külpolitika fenntartásához. Az első alapelv a biztonság és szolidaritás, ami azt jelenti, hogy

Csehország továbbra is aktív tagja a NATO-nak, és támogatja Ukrajna védelmi erőfeszítéseit.

A második alapelv az európai összetartozás elve, melynek alapján Csehország aktív és konstruktív tagja az Európai Uniónak. „A harmadik alapelvet az emberi méltóság és a szabadság védelme jelenti, nemcsak az ENSZ-ben, hanem minden más fórumon is” – jelentette ki Petr Pavel a diplomaták előtt.

Kiemelt kép: Petr Pavel cseh államfő érkezik a francia elnöki hivatalban tartandó fogadásra a XVII. nyári paralimpiai játékok megnyitóünnepsége előtt 2024. augusztus 28-án. (Fotó: MTI/EPA/Andre Pain)