„Új Gáza” terv: kiderült, hogyan támogatják a Hamász-ellen küzdő milíciákat

Hosszam al-Asztal, az egyik milícia vezetője a Sky News-nak elmondta, hogy
a csoportok egy közös projekt részei, amelynek célja a Hamász hatalmának megdöntése, és hogy több arab és nyugati állam is támogatja őket, nemcsak Izrael.
A csoportok mind Izrael ellenőrzése alatt álló területekről, az úgynevezett „sárga vonal” mögül működnek – ez a tűzszüneti megállapodás által létrehozott határ az Izraeli Védelmi Erők (IDF) csapatainak bevetésére.
„Van egy hivatalos projektünk – nekem, [Yasszer] Abu Shababnak, [Rami] Halasznak és [Ashraf] al Manszinak” – mondta Hosszam al-Asztal a gázai bázisáról nyilatkozva.
„Mindannyian támogatjuk az »Új Gázát«. Hamarosan teljes ellenőrzést fogunk gyakorolni a Gázai övezet felett, és egy szervezetben fogunk összefogni”
– fogalmazott a katonai vezető. A Sky News több videófelvételt is bemutatott ezzel kapcsolatban.
A milíciavezér azt állítja, hogy fegyvereit, főként Kalasnyikov gépkarabélyokat, a feketepiacon vásárolja meg volt Hamász-harcosoktól.
A lőszert és a járműveket viszont az izraeli hadsereggel való egyeztetés után a Kerem Shalom határátkelőhelyen keresztül szállítják.
A Sky News azt is megerősítette, hogy a Gázai övezet északi részén működő másik két milícia is Izraelből kap ellátmányt.
Bár Al-Asztal elismeri, hogy Izraellel együttműködik az ellátmány biztosítása érdekében, tagadja, hogy valaha is koordinálta volna katonai műveleteit az IDF-fel. A Sky News korábban arról számolt be, hogy izraeli repülőgépek beavatkoztak Abu Shabab milíciájának két csatájába.
„Nem én irányítom az izraeli légitámadásokat. Az izraeliek egyszerűen meglátták a fegyveres Hamász katonai csoportokat, és megtámadták őket”
– fogalmazott Shabab.
Áprilisban, két hónappal a milícia megalapítása előtt, al Astal saját sátrát is eltalálta egy izraeli bomba. A támadásban meghalt 22 éves lánya, Nihad, aki hét hónapos terhes volt. „Az emberek együttműködéssel vádolnak. Hogyan lehet rólam így beszélni? Az izraeliek talán viccelődtek velem egy rakétával?” – mondta, hozzátéve: úgy véli, hogy a támadás egy közeli Hamász-tagot célzott.
„Ha felsorolnám az összes gyermekek és nők ellen elkövetett bűncselekményt, a felelősség nem Izraelt, hanem a Hamászt terhelné, amely a lakosság között rejtőzködött”
– fűzte hozzá.
Nemcsak Izrael segít
Több forrás is arról számolt be a Sky Newsnak, hogy a milíciák külföldi hatalmaktól is támogatást kapnak. Abu Shabab milíciájának helyettes vezetőjét, Gasszán al Duhine-t kétszer is lefényképezték egy Egyesült Arab Emírségekbeli rendszámú jármű mellett. Az Egyesült Arab Emírségek nem reagált a híroldal ezzel kapcsolatos kérdéseire.
Amikor megkérdezték Al-Asztalt, hogy élvezi-e az Egyesült Arab Emírségek támogatását, ő csak mosolygott.
„Ha Isten úgy akarja, idővel minden világossá válik. De igen, vannak arab országok, amelyek támogatják a projektünket”
– mondta.
Egy beszédes kifejezés
Két nappal azután, hogy a Sky News beszélt Al-Azstallal, Donald Trump veje és főtanácsadója, Jared Kushner maga is használta ezt az „Új Gáza” kifejezést, amikor azt sugallta, hogy Gázát véglegesen fel lehetne osztani a sárga vonal mentén.
„A Hamász által még mindig ellenőrzött területekre nem kerülnek újjáépítési források. Az IDF által ellenőrzött területen jelenleg fontolgatják, hogy – amennyiben ez biztosítható – megkezdik egy Új Gáza építését, hogy a Gázában élő palesztinoknak legyen hová menniük, ahol munkát találhatnak”
– mondta az amerikai elnök veje.
Az IDF nem volt hajlandó kommentálni ezeket az információkat, ahogy a Hamász, a Palesztin Hatóság és más érintett intézmények sem reagáltak a kérdésekre.
Kiemelt kép: fegyveresek Gázi Abu Tamaának, a Hamász palesztin iszlamista szervezet katonai szárnyának, az al-Kasszám Brigádok adminisztratív és harci támogató állománya parancsnokának a temetési szertartásán a Gázai övezetben. MTI/EPA/Mohamed Szaber.