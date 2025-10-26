„Új Gáza” terv: kiderült, hogyan támogatják a Hamász-ellen küzdő milíciákat

Négy milícia működik a Gázai övezetben, amelyeket Izrael támogat a Hamász iszlamista terrorszervezet legyőzése érdekében – írja a Sky News, amely szerint mindez a zsidó állam „Új Gáza” tervének részét képezi.

Hosszam al-Asztal, az egyik milícia vezetője a Sky News-nak elmondta, hogy

a csoportok egy közös projekt részei, amelynek célja a Hamász hatalmának megdöntése, és hogy több arab és nyugati állam is támogatja őket, nemcsak Izrael.

A csoportok mind Izrael ellenőrzése alatt álló területekről, az úgynevezett „sárga vonal” mögül működnek – ez a tűzszüneti megállapodás által létrehozott határ az Izraeli Védelmi Erők (IDF) csapatainak bevetésére.

„Van egy hivatalos projektünk – nekem, [Yasszer] Abu Shababnak, [Rami] Halasznak és [Ashraf] al Manszinak” – mondta Hosszam al-Asztal a gázai bázisáról nyilatkozva.

„Mindannyian támogatjuk az »Új Gázát«. Hamarosan teljes ellenőrzést fogunk gyakorolni a Gázai övezet felett, és egy szervezetben fogunk összefogni”

– fogalmazott a katonai vezető. A Sky News több videófelvételt is bemutatott ezzel kapcsolatban.

A milíciavezér azt állítja, hogy fegyvereit, főként Kalasnyikov gépkarabélyokat, a feketepiacon vásárolja meg volt Hamász-harcosoktól.

A lőszert és a járműveket viszont az izraeli hadsereggel való egyeztetés után a Kerem Shalom határátkelőhelyen keresztül szállítják.

A Sky News azt is megerősítette, hogy a Gázai övezet északi részén működő másik két milícia is Izraelből kap ellátmányt.

Bár Al-Asztal elismeri, hogy Izraellel együttműködik az ellátmány biztosítása érdekében, tagadja, hogy valaha is koordinálta volna katonai műveleteit az IDF-fel. A Sky News korábban arról számolt be, hogy izraeli repülőgépek beavatkoztak Abu Shabab milíciájának két csatájába.

„Nem én irányítom az izraeli légitámadásokat. Az izraeliek egyszerűen meglátták a fegyveres Hamász katonai csoportokat, és megtámadták őket”

– fogalmazott Shabab.

Áprilisban, két hónappal a milícia megalapítása előtt, al Astal saját sátrát is eltalálta egy izraeli bomba. A támadásban meghalt 22 éves lánya, Nihad, aki hét hónapos terhes volt. „Az emberek együttműködéssel vádolnak. Hogyan lehet rólam így beszélni? Az izraeliek talán viccelődtek velem egy rakétával?” – mondta, hozzátéve: úgy véli, hogy a támadás egy közeli Hamász-tagot célzott.

„Ha felsorolnám az összes gyermekek és nők ellen elkövetett bűncselekményt, a felelősség nem Izraelt, hanem a Hamászt terhelné, amely a lakosság között rejtőzködött”

– fűzte hozzá.

Nemcsak Izrael segít

Több forrás is arról számolt be a Sky Newsnak, hogy a milíciák külföldi hatalmaktól is támogatást kapnak. Abu Shabab milíciájának helyettes vezetőjét, Gasszán al Duhine-t kétszer is lefényképezték egy Egyesült Arab Emírségekbeli rendszámú jármű mellett. Az Egyesült Arab Emírségek nem reagált a híroldal ezzel kapcsolatos kérdéseire.

Amikor megkérdezték Al-Asztalt, hogy élvezi-e az Egyesült Arab Emírségek támogatását, ő csak mosolygott.

„Ha Isten úgy akarja, idővel minden világossá válik. De igen, vannak arab országok, amelyek támogatják a projektünket”

– mondta.

Egy beszédes kifejezés

Két nappal azután, hogy a Sky News beszélt Al-Azstallal, Donald Trump veje és főtanácsadója, Jared Kushner maga is használta ezt az „Új Gáza” kifejezést, amikor azt sugallta, hogy Gázát véglegesen fel lehetne osztani a sárga vonal mentén.

„A Hamász által még mindig ellenőrzött területekre nem kerülnek újjáépítési források. Az IDF által ellenőrzött területen jelenleg fontolgatják, hogy – amennyiben ez biztosítható – megkezdik egy Új Gáza építését, hogy a Gázában élő palesztinoknak legyen hová menniük, ahol munkát találhatnak”

– mondta az amerikai elnök veje.

Az IDF nem volt hajlandó kommentálni ezeket az információkat, ahogy a Hamász, a Palesztin Hatóság és más érintett intézmények sem reagáltak a kérdésekre.

Kiemelt kép: fegyveresek Gázi Abu Tamaának, a Hamász palesztin iszlamista szervezet katonai szárnyának, az al-Kasszám Brigádok adminisztratív és harci támogató állománya parancsnokának a temetési szertartásán a Gázai övezetben. MTI/EPA/Mohamed Szaber.