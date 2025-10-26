Továbbra is folyik a hajtóvadászat a szexuális bűncselekmény miatt elítélt férfi után Londonban

A rendőrség harmadik napja keresi azt a menedékkérőt, akit adminisztrációs hiba miatt engedtek ki a börtönből.

A férfiról új videófelvétel került elő: egy kelet-londoni könyvtárban látható, amint felmegy a lépcsőn – írja a Sky News.

A hatóságok szerint a férfi zavartnak tűnt – egy szemtanú azt mondta, hogy megkérdezte: „Hova menjek?”

A rendőrség felszólította az elkövetőt, hogy azonnal adja fel magát, és figyelmeztette a lakosságot, hogy ne próbálják megközelíteni.

A keresés London több körzetében is folytatódik.

Felszólították, hogy adja fel magát a rendőrségen

Egy rendőrtiszt, James Conway közvetlenül üzent Hadush Kebatunak: „Szeretnénk téged biztonságosan és ellenőrzött módon megtalálni. Már korábban jelezted a bevándorlási hatóságoknak, hogy vissza szeretnél térni Etiópiába” Majd hozzátette:

„Számodra a legjobb megoldás az, ha te magad veszed fel velünk a kapcsolatot, például a 999-es segélyhívó számon, vagy ha bemész egy rendőrőrsre és jelented magad.”

Egy szakértő szerint az, hogy véletlenül szabadon engedték Kebatut, nagyon kínos a kormánynak.

James Matthewson azt mondta, hogy

már a harmadik napja tart a keresés, ami rossz fényt vet a kormányra.

Szerinte pont egy ilyen veszélyes elítélt szabadon engedése a lehető legrosszabb, ami történhetett, főleg a közelmúlt tüntetései után. Azt is mondta, hogy ez az eset politikai támadási felületet ad az ellenzéknek, és a kormány valószínűleg nagyon dühös emiatt.

Az igazságügyi minisztérium forrásai szerint a büntetés-végrehajtási és próbaidős szolgálat új, kötelező eljárásokat vezet be a fogvatartottak szabadon engedésénél, hogy megakadályozzák a hasonló esetek megismétlődését.

Az új szabályok szerint a börtönök ügyeletes vezetőinek – akik a börtön napi biztonságos működéséért felelősek – a szabadon bocsátás előtti estén további ellenőrzéseket kell végezniük, és biztosítaniuk kell, hogy az eljárás megfelelően működik.

Az eset nem egyedi:

az angliai és walesi börtönszolgálat éves összesítése szerint a 2024 márciusáig tartó 12 hónapban 262 fogvatartottat engedtek ki adminisztratív hibából kifolyólag, ami 128%-os növekedés az előző évi 115 esethez képest, ebből 233 a börtönökben történt.