Továbbra is folyik a hajtóvadászat a szexuális bűncselekmény miatt elítélt férfi után Londonban

A férfiról új videófelvétel került elő: egy kelet-londoni könyvtárban látható, amint felmegy a lépcsőn – írja a Sky News.
A hatóságok szerint a férfi zavartnak tűnt – egy szemtanú azt mondta, hogy megkérdezte: „Hova menjek?”
A rendőrség felszólította az elkövetőt, hogy azonnal adja fel magát, és figyelmeztette a lakosságot, hogy ne próbálják megközelíteni.
A keresés London több körzetében is folytatódik.
Felszólították, hogy adja fel magát a rendőrségen
Egy rendőrtiszt, James Conway közvetlenül üzent Hadush Kebatunak: „Szeretnénk téged biztonságosan és ellenőrzött módon megtalálni. Már korábban jelezted a bevándorlási hatóságoknak, hogy vissza szeretnél térni Etiópiába” Majd hozzátette:
„Számodra a legjobb megoldás az, ha te magad veszed fel velünk a kapcsolatot, például a 999-es segélyhívó számon, vagy ha bemész egy rendőrőrsre és jelented magad.”
Egy szakértő szerint az, hogy véletlenül szabadon engedték Kebatut, nagyon kínos a kormánynak.
James Matthewson azt mondta, hogy
már a harmadik napja tart a keresés, ami rossz fényt vet a kormányra.
Szerinte pont egy ilyen veszélyes elítélt szabadon engedése a lehető legrosszabb, ami történhetett, főleg a közelmúlt tüntetései után. Azt is mondta, hogy ez az eset politikai támadási felületet ad az ellenzéknek, és a kormány valószínűleg nagyon dühös emiatt.
Az igazságügyi minisztérium forrásai szerint a büntetés-végrehajtási és próbaidős szolgálat új, kötelező eljárásokat vezet be a fogvatartottak szabadon engedésénél, hogy megakadályozzák a hasonló esetek megismétlődését.
Az új szabályok szerint a börtönök ügyeletes vezetőinek – akik a börtön napi biztonságos működéséért felelősek – a szabadon bocsátás előtti estén további ellenőrzéseket kell végezniük, és biztosítaniuk kell, hogy az eljárás megfelelően működik.
Az eset nem egyedi:
az angliai és walesi börtönszolgálat éves összesítése szerint a 2024 márciusáig tartó 12 hónapban 262 fogvatartottat engedtek ki adminisztratív hibából kifolyólag, ami 128%-os növekedés az előző évi 115 esethez képest, ebből 233 a börtönökben történt.