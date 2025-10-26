Rendkívüli: őrizetbe vettek két embert a Louvre kirablásával kapcsolatban

Két embert őrizetbe vettek a Louvre koronázási ékszereinek ellopása miatt – írja a BBC a francia médiára hivatkozva.

A BBC szerint a Le Parisien című francia újság közölte, hogy

az elfogott személyek eredetileg Párizs Seine-Saint-Denis külvárosából származtak, és egyikük egy Charles de Gaulle repülőtérről induló járatra készült felszállni.

A tolvajok felbecsülhetetlen értékű tárgyakat vittek el a világ leglátogatottabb múzeumából múlt vasárnap, amikor négy tolvaj fényes nappal, elektromos szerszámokkal berontott az épületbe. A francia igazságügyi miniszter azóta elismerte, hogy a biztonsági protokollok „kudarcot vallottak”, ami „szörnyű” képet fest az országról.

A rablók állítólag 09:30-kor érkeztek, röviddel azután, hogy a múzeum megnyitotta kapuit a látogatók előtt. A gyanúsítottak egy járműre szerelt mechanikus emelővel érkeztek, hogy a Szajna folyóhoz közeli erkélyen keresztül bejuthassanak az Apolló Galériába. A helyszínről készült képeken látható volt a létra, amely az első emeleti ablakhoz vezetett.

A két tolvaj elektromos szerszámokkal átvágva jutott be az ablakon. Ezután megfenyegették az őröket, akik kiürítették a helyiséget, és átvágták két, ékszereket tartalmazó vitrinek üvegét. A francia média szerint az előzetes jelentések szerint a múzeum által átkutatott területen minden harmadik szobában nem volt térfigyelő kamera.

A francia rendőrség közlése szerint a tolvajok négy percig tartózkodtak bent, majd 09:38-kor két, kint várakozó robogóval menekültek el. Franciaországban szigorították a biztonsági intézkedéseket a kulturális intézményeknél – közölték a hatóságok.

Kiemelt kép: Látogatók várakoznak a párizsi Louvre múzeum bejáratánál 2025. október 22-én. Ezen napon nyitotta meg kapuit ismét a látogatók előtt a Louvre, az október 19-i látványos ékszerrablás helyszíne, ahonnan a múzeum kurátorának becslése szerint 88 millió euró (34,3 milliárd forint) értékű történelmi ékszert tulajdonítottak el műkincsrablók a francia koronaékszereket tartalmazó gyűjteményből (Fotó: MTI/AP/Thibault Camus)