Peking megszólalt: egyesíteni kell Tajvant Kínával

Vang Huning, a Kínai Kommunista Párt tisztviselője arról beszélt, hogy Kína nem fogja eltűrni a tajvani függetlenségi törekvéseket – írja a Reuters. Peking ismét a Tajvannal való békés „újraegyesítésről” beszélt, míg Tajvan elutasítja a kezdeményezést.

Vang Huning, a Kínai Kommunista Párt egyik legmagasabb rangú vezetője kijelentette, hogy Kína és Tajvan számára a „békés újraegyesítés” a legjobb út, de Kína nem fogja eltűrni a tajvani függetlenség bármilyen formáját. „Kína és Tajvan közösen kell, hogy dolgozzon a békés újraegyesítés megvalósításán.” Vang szerint Kína kész megosztani fejlődésének és gazdasági eredményeinek előnyeit Tajvan népével, ha közeledés történik a két fél között. Hozzátette, Kína ugyanakkor

„nem fog eltűrni semmilyen tajvani függetlenséget támogató tevékenységet.”

Tajvan Kontinensügyi Tanácsa visszautasította a kínai üzenetet, kijelentve, hogy az valójában a sziget „bekebelezését” célozza. A tanács Hongkong példáját hozta fel, mondván, az „egy ország, két rendszer” modell a kommunista párt tekintélyuralmát eredményezi. A szigetország a kínai évfordulós eseményeken, ehelyett a Guningtou-i csata 1949-es győzelmét ünnepelte, amikor sikerült visszaverniük a kommunista erőket.

Tajvan 1895 és 1945 között japán uralom alatt állt, majd a háború után a Kínai Köztársaság része lett. A polgárháború elvesztése után 1949-ben a köztársasági kormány Tajvanra menekült, és azóta sem hajlandók egyesülni az kommunisták vezette szárazföldi Kínával.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Jerome Favre)