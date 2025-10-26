Nem engedték vissza a börtönbe az erőszaktevő etióp bevándorlót, akit tévedésből engedtek szabadon

Egy etióp bevándorlót, akit szexuális bűncselekmény miatt ítéltek el, adminisztrációs hiba miatt véletlenül szabadon engedtek a chelmsfordi börtönből. Ráadásul, mint kiderült, hiába próbált visszatérni, az őrök elküldték, amit országos hajtóvadászat és politikai felháborodás követett – írja a The Telegraph.

Egy adminisztrációs hiba miatt tévedésből szabadon engedtek egy szexuális bűncselekményért elítélt bevándorlót a HMP Chelmsford börtönből. Az ügy részleteiről a minap is írtunk már.

Mostanra azonban kiderült, hogy a 41 éves etióp férfi, Hadush Kebatu, aki korábban egy 14 éves lányt bántalmazott, többször is megpróbált visszatérni a börtönbe, de a személyzet elküldte.

Egy szemtanú szerint „Kebatu kijött a börtönből, és csak azt kérdezgette: Hova menjek? Mit csináljak?” – majd órákon át tanácstalanul álldogált az épület előtt.

Az Essex Rendőrség és a Scotland Yard országos hajtóvadászatot indított a férfi után, akit utoljára Londonban, Stratfordban láttak. A hatóságok szerint „a közbiztonság a legfontosabb prioritás”, miközben egy börtönőr felfüggesztésre került.

Neil Hudson, Epping konzervatív képviselője szerint „ez egyszerűen nem történhetett volna meg… a felelősséget a legfelsőbb szinten kell vállalni”. A helyi lakosok és politikusok felháborodva követelnek vizsgálatot a brit börtönrendszer súlyos működési hibái miatt.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Etienne Laurent)