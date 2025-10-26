Másfél évnyi ostrom után eleshetett a szudáni kormányerők utolsó bástyája is az ország délnyugati részén

A Gyorsreagálású Támogató Erők (RSF) nevű lázadószervezet elfoglalta a szudáni hadsereg parancsnoki központját al-Fasírban, ellenőrzésük alá vonva a várost. Ezt a felkelők jelentették be vasárnap, és egyelőre a kormányzat sem cáfolta.

Al-Fasír (vagy el-Faser) volt az utolsó, még a kormányerők ellenőrzése alatt lévő város az ország délnyugati felében. A szudáni hadsereg ugyan egyelőre nem reagált kérdésekre az ügyben, de a hadsereggel szövetséges Népi Ellenállás nevű helyi milícia közölte, hogy folytatják a harcot az RSF ellen, és hogy a bázis megszerzése még nem jelenti a város felkelők kezére jutását.

Az RSF által közzétett felvételeken üdvrivalgó lázadókat lehetett látni a helyi katonai támaszpontot jelző tábla előtt.

#Sudan 🇸🇩: „Rapid Support Forces” (#RSF) captured the 6th Infantry Division HQ from Sudanese Army (#SAF) in Al-Fashir. A RSF fighter is armed with a rare captured „40mm/6 M11 RBG” revolver grenade launcher —made by #Azerbaijan 🇦🇿 and later supplied to the Sudanese Army. pic.twitter.com/IckYpP4Xkg — War Noir (@war_noir) October 26, 2025

Al-Fasírt, Észak-Dárfúr állam székhelyét másfél éven át ostromolták a lázadók. Az ENSZ adatai szerint jelenleg még mindig mintegy 300 ezren laknak a városban segélyszervezetek beszámolói szerint humanitárius katasztrófával felérő körülmények között.

Egy nemzetközi segélyszervezet dolgozója a dpa német hírügynökségnek nyilatkozva vasárnap elmondta, hogy olyan felvételekhez jutottak, amelyeken a városból menekülő civilek láthatók, viszont időközben elvesztették az összeköttetést az al-Fasírban tartózkodó embereikkel.

Az afrikai országban 2023 áprilisában robbant ki fegyveres konfliktus a hadsereg és az RSF lázadói között, és rendszeresek a támadások civilek és kórházak ellen is.

Míg a hadsereg időközben visszafoglalta a fővárost, Kartúmot, addig az RSF kiterjesztette ellenőrzését a dárfúri régió felett a Csáddal közös határon. Megfigyelők az ország tartós megosztottságától tartanak.

Az ENSZ szerint a szudáni helyzet jelenleg a világ legnagyobb humanitárius katasztrófájának tekinthető, több mint 12 millió ember volt kénytelen elmenekülni az otthonából, a lakosság mintegy felét, több mint 26 millió embert pedig éhínség fenyeget. A konfliktus áldozataira vonatkozó pontos adatok ugyan nem állnak rendelkezésre, de az ENSZ úgy becsüli, hogy mintegy 150 ezren veszthették életüket a harcokban.

A kiemelt kép illusztráció. Forrás: MTI/AP.