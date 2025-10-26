Már egyiptomi segítséggel keresik a meggyilkolt izraeli túszok holttesteit Gázában

Izrael egyiptomi segítséggel keresi a meggyilkolt túszok holttesteit Gázában – közölte a helyi sajtó.

Izrael először engedélyezte külföldi – egy egyiptomi – csapat bejutását a Gázai övezetbe a meggyilkolt túszok holttesteinek felkutatására, a csoport pedig szombaton belépett az övezetbe.

Izrael megjelölt számukra több feltételezett helyszínt, és engedélyezte két nehéz földgép bevitelét is.

A tűzszüneti megállapodások szerint nemzetközi különleges egység feladata lesz a holttestek megtalálása, de az amerikaiak még dolgoznak a nemzetközi csoport összeállításán.

A Hamász palesztin iszlamista terrorszervezet kedd óta nem adott vissza újabb holttesteket – noha az izraeli hírszerzés becslése szerint a Hamász nyolc túsz földi maradványainak hollétéről tudhat, öt másikról viszont nem. A túszalku értelmében a terroszervezetnek át kell adnia Izraelnek az összes megölt túsz holttestét. Visszatartásukkal Izrael szerint a Hamász megsérti az október 9-én kötött túszalkut és a tűzszüneti megállapodást.

Korábban Izrael nem engedélyezte ilyen csapatok belépését, arra hivatkozva, hogy a Hamász képes lenne maga is megtalálni és visszaszolgáltatni a földi maradványokat – ennek részeként megakadályozták nyolcvanegy török mentőmunkás belépését is Gázába.Az egyiptomi Al-Kahera al-Akbarija hírcsatorna szerint „Egyiptom logisztikai segítséget és felszerelést biztosít a túszok holttestének beazonosításához”.

Magas szintű tárgyalások előzték meg a lépést

Az egyiptomiak beengedéséről Haszan Rasád, az egyiptomi hírszerzési főnöke tárgyalt néhány napja Izraelben. Később egy izraeli biztonsági delegáció Kairóban küldetésük részleteit egyeztette.

A lépést Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök hagyta jóvá – közölte a miniszterelnöki hivatal a The Times of Israel című angol nyelvű hírportállal.

„Ez egy technikai csoport, amely csak azért megy be, hogy felkutassa a meggyilkolt túszokat” – tették hozzá. Az izraeli 12-es tévécsatorna jelentése szerint Izrael és a Hamász is átadott információkat az egyiptomiaknak a holttestek feltételezett helyéről.

Izrael azt kérte az amerikaiaktól, hogy szabjanak határidőt a holttestek visszaadására, majd vezessenek be szankciókat a Hamász ellen, de az amerikaiak attól tartanak, hogy ezek a tűzszüneti megállapodás összeomlásához vezethetnek, és inkább a diplomáciai nyomásra építenek. Mindeközben közvetítők nyomást gyakoroltak a Hamászra, és arra figyelmeztették a terrorszervezetet, hogy Donald Trump amerikai elnök hivatalosan is a Hamászt teszi felelőssé a tűzszünet összeomlásáért.

Gyorsan vissza kell adniuk a holttesteket, különben a megállapodásban érintett országok lépni fognak

– erre figyelmeztetett Donald Trump amerikai elnök szombaton a Truth Social közösségi oldalán, és kétnapos ultimátumot adott a Hamásznak.

A tűzszünet előtt a Hamász huszonnyolc meggyilkolt túsz földi maradványait tartotta magánál, közülük eddig tizenötöt adott át Izraelnek, miután hazaengedte a húsz, életben maradt túszt.

Kiemelt kép: palesztinok egy izraeli rakétacsapás idején a Gázai övezet középső részén 2025. október 4-én, az övezetben végzett izraeli hadművelet kezdetének második évfordulója előtt. MTI/AP/Abdel Karim Hana.