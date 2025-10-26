Kiderült Trump titka: az amerikai elnök megtriplázta a vagyonát, mióta hivatalba lépett

Trump a második elnöksége alatt megháromszorozta vagyonát, főként kriptovalutájának és médiacégének köszönhetően – erről ír az Index a Forbes alapján.

Donald Trump vagyona rekordmértékben gyarapodott, mióta ismét elfoglalta az Ovális irodát. A Forbes szerint az üzletemberből lett elnök 2024 és 2025 között megháromszorozta vagyonát:

értéke 2,3 milliárd dollárról 7,2 milliárdra nőtt, ezzel ismét bekerült Amerika 400 leggazdagabb embere közé.

A mesés vagyongyarapodás mögött elsősorban új vállalkozásai állnak, mindenekelőtt saját kriptovalutája, a $TRUMP, amely több milliárd dolláros hozamot termelt. Jelentős nyereséget hozott a Truth Social nevű közösségi platform is, amelynek értéke egy év alatt százmillióról kétmilliárd dollárra emelkedett.

Trump második elnöki ciklusában már nem rejtette véka alá, hogy politikai befolyását gazdasági érdekei erősítésére is felhasználja.

Elnöki rendeletei, külföldi útjai és nyilvános szereplései gyakran szolgálják saját cégei népszerűsítését.

A vállalatbirodalmat fiai, Donald Jr. és Eric irányítják, akik az utóbbi időben újraindították a Trump-csoport nemzetközi terjeszkedését, főként a Közel-Keleten.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: MTI/AP/Getty Images pool/Andrew Harnik)