Fordulat a nyomozásban: belsős munka lehetett a Louvre kirablása

Olyan bizonyítékok kerültek a francia nyomozóhatóságok birtokába, amelyek azt támasztják alá, hogy a személyzet egyes tagjai is segíthették a Louvre-t kirabló betörőket – írja a The Telegraph.

A francia hatóságok szerint egyre valószínűbb, hogy belső segítséggel hajtották végre a Louvre-ban történt, 76 millió font értékű ékszerrablást. A nyomozás során

digitális bizonyítékok kerültek elő, amelyek arra utalnak, hogy a múzeum egyik biztonsági őre kapcsolatban állt az elkövetőkkel.

Egy, a vizsgálathoz közel álló forrás azt mondta a The Telegraph-nak, hogy „digitális nyomok bizonyítják, hogy a múzeum egyik biztonsági dolgozója és a tolvajok közti együttműködést” . A lap forrása szerint az elkövetők „bizalmas információkat kaptak a múzeum biztonsági rendszeréről, így tudták, hol van a gyenge pont”.

Hozzátették: a rablók személyazonosságával a nyomozók még mindig nincsenek tisztában, azonban több olyan üzenet és felvétel is birtokukba jutott, amelyek igazolják, hogy az elkövetők információkat kaptak a múzeum biztonsági rendszeréről.

Így hajtották végre az akciót

A tolvajok karbantartóknak álcázva magukat,

egy 27 méteres bútorszállító emelő segítségével jutottak be a Szajna jobb partján található Apollo-galériába, majd percek alatt elvittek nyolc darabot Franciaország koronázási ékszereiből.

A művelethez használt teherautót korábban Louvres városában lopták el, alig néhány kilométerre a Charles de Gaulle repülőtértől. A helyszínen több mint 150 DNS- és ujjnyom-mintát találtak.

Laure Beccuau párizsi ügyész elmondta, hogy „az elemzések időbe telnek, még ha a laboratóriumok számára kiemelt prioritást is élveznek”, de remélik, hogy hamarosan eredményre jutnak. A Louvre igazgatója, Laurence des Cars a Szenátus előtt elismerte, hogy „azon az erkélyen, ahol a tolvajok bejutottak, nem működtek biztonsági kamerák”. Az eset után a múzeum a legértékesebb ékszereit titokban a Francia Nemzeti Bankba szállíttatta.

A francia hatóságok az izraeli CGI Group hírszerző céget is bevonták a nyomozásba.

„Megkerestek minket, hogy segítsünk azonosítani a rablásban részt vevő személyeket és visszaszerezni az ellopott kincseket”

– erősítette meg Zvika Nave, a vállalat vezetője.

Az ügyész szerint „optimisták szeretnének maradni”, és abban bíznak, a médiafigyelem visszatartja a bandát attól, hogy megszabaduljon a lopott műtárgyaktól.

Kiemelt kép: Látogatók várakoznak a párizsi Louvre múzeum bejáratánál 2025. október 22-én. Ezen napon nyitotta meg kapuit ismét a látogatók előtt a Louvre, az október 19-i látványos ékszerrablás helyszíne, ahonnan a múzeum kurátorának becslése szerint 88 millió euró (34,3 milliárd forint) értékű történelmi ékszert tulajdonítottak el műkincsrablók a francia koronaékszereket tartalmazó gyűjteményből. (Fotó: MTI/AP/Thibault Camus)