Férfi vagy nő Emmanuel Macron felesége? – A hétfőn kezdődő perben kiderülhet

Több ezer embert akart a vádlottak padjára citálni Brigitte Macron. Az október 27-én induló perben olyan magánszemélyeket is a büntetőbírtóság elé állítanak Párizsban, akik csupán vicces mémeket osztottak meg róla. Az újra perelt „fő vádlottakat”, akik szerint Macronné férfi, nyáron felmentette a Semmítőszék. A perre beidéztek egy népszerű írót és egy „gyanús” galéria-tulajdonost is.

Fordulat állt be a Macron-házaspár által indított zaklatási perben: tíz embert állítanak a Párizsi Büntetőbíróság elé október 27-28-án a Brigitte Macron elleni „szexista online zaklatás” miatt.

A tárgyalásra azután került sor, hogy az elnöki pár július végén rágalmazási pert indított az immár az Egyesült Államokban is vírusként terjedő álhír kapcsán, amely az államfő feleségének feltételezett transzszexualitásáról szólt. Egy évek óta az interneten keringő pletyka szerint Brigitte Macron férfiként született, Jean-Michel Trogneux néven.

È difficile notare delle differenze tra Jean Michel Trogneux e Brigitte Macron semplicemente per il fatto che non ce ne sono. Jean Michel Trogneux ha cambiato identità verso la fine degli anni’80 grazie al pastore protestante Doucé; ucciso in circostanze mai chiarite nel 1990. Un… pic.twitter.com/lrUhheaGl8 — @CesareSacchetti (@CesareSacchetti) August 16, 2025

Felmentették őket – újra vádlottak

A Párizsban most bíróság elé citált, 41 és 60 év közötti vádlottak – nyolc férfi és két nő – a Le Figaro beszámolója szerint

„számos rosszindulatú megjegyzést” tettek Brigitte Macron neme és szexualitása kapcsán, valamint a férjével való korkülönbséget a „pedofíliával” azonosították.

Emmanuel Macronnal ugyanis akkor kezdődött a viszonya jóval idősebb feleségének, amikor a francia elnök még csak 15 éves volt, és irodalmat tanult tőle az iskolában.

A régóta húzódó ügyben azért pereskedik továbbra is kitartóan az elnöki házaspár, mert idén júliusban a párizsi fellebbviteli bíróság felmentette az ügyben Natacha Rey bloggert és Amandine Roy-t. A testület szerint a két asszony jóhiszeműen járt el és nem követtek el rágalmazást, amikor azt állították, hogy Brigitte Macron férfinak született – mivel nem bizonyítható, hogy állításaik rosszindulatból vagy ártó szándékkal keletkeztek.

🔴 AFFAIRE TROGNEUX | Natacha Rey et Amandine Roy ont donc été condamnées à verser 8000€ pour Brigitte Macron et 5000€ pour Jean-Michel Trogneux (?) au titre de préjudice moral.

On a eu toute la ribambelle de petits collabos (médias compris) qui sont venus conclure qu’il… pic.twitter.com/NljEbyR8DV — GÉOPOLITIQUE PROFONDE (@GPTVoff) September 13, 2024

A rágalmazási pereket elbukó elnöki pár

most internetes zaklatással vádolja részben a korábbi, részben az újabb vádlottakat.

Az egyik vádlott, az 51 éves, önmagát médiumként, újságíróként és tényfeltáróként is szívesen emlegető Delphine J., aki Amandine Roy álnéven vált ismertté, kulcsszerepet játszott annak a pletykának az elterjesztésében, hogy Brigitte Macron (leánykori nevén: Brigitte Trogneux) valójában egy transznemű nő (tehát: férfi) –, akinek születési neve Jean-Michel Trogneux volt. Delphine J. ügyvédje, Maud Marian szerint védencének „egyetlen üzenete sem volt közvetlenül Brigitte Macronnak címezve” – márpedig rágalmazás ügyében július 10-én már felmentették, így szerinte sem a rágalmazás, sem a zaklatás esete nem áll fenn.

Az író, aki túl sokat tudott

A vádlottak között van a 41 éves Aurélien Poirson-Atlan író és reklámszakember, akit a közösségi médiában „Zoé Sagan” álnéven ismernek és sokan követnek is. (Zoé Sagan úgymond a mesterséges intelligencia által teremtett női karakter, számos, Franciaországban népszerű irodalmi mű fiktív szerzője – a szerk.)

Poirson-Atlan X-fiókja ellen, amelyet azóta felfüggesztettek, számos panasz érkezett összeesküvés-elméletek terjesztése miatt. Csakhogy a Poirson-Atlan nem afféle alufóliás konteós: egyszer már telibe talált, éppen Emmanuel Macron közvetlen környezetében. A 2020-as önkormányzati választásokon induló, szocialista hátterű, majd Macron pártja, a La République En Marchel! (LREM) tagjaként ismert Benjamin Griveaux – aki kormányszóvivő volt a Macron-korszak legelső kormányában Édouard Philippe miniszterelnök alatt –, a választási kampány során súlyos szexbotrányba keveredett.

Akkor éppen a most vádlottak padjára citált Poirson-Atlan volt az, aki Benjamin Griveaux vállalhatatlan tartalmú videóit közzétette, ami Macron jelöltjének bukásához, majd a közéletből való, máig tartó visszavonulásához vezetett.

Orosz feleség, s ez még nem elég…

Szintén nem csak a Brigitte Macront férfiként beállító információk terjesztéséért vehették elő Bertrand Schollert sem: az 56 éves, mérnöki végzettségű párizsi galériatulajdonosról a Politis című francia lap írta meg korábban, hogy „orosz származású nőt vett feleségül”. S ezzel még ki sem telt a gyanús férfi bűnlajstroma!

Demain, nous serons onze sur le banc des prévenus.

Un procès intenté par Brigitte Macron et déjà plaidé par la presse aux ordres,

comme par celle qui se dit rebelle. Ce procès n’est pas seulement contre nous.

Il est fait à la liberté de penser, à la liberté de parler.

Il… pic.twitter.com/c5b1Yga8uO — Bertrand SCHOLLER (@55Bellechasse) October 26, 2025

„Meglehetősen átlagos embernek tűnik. De időnként véleményt nyilvánít az orosz invázióról Ukrajnában. az orosz invázióról Ukrajnában. Bertrand Scholler hamis információk egész sorát terjeszti a konfliktusról, odáig megy, hogy tagadja az olyan mészárlásokat, mint a bucsai, ahol az orosz csapatok kivonulása után több tucat megkötözött kezű és lábú holttestet találtak az utcán vagy tömegsírokban. Scholler, akárcsak több ezer más összeesküvés-elmélet hívő számára ez a mészárlás és az orosz hadsereg egyéb ukrajnai atrocitásai nem mások, mint egy színjáték, amelynek célja, hogy a közvéleményt Putyin ellen, és az ukrán kormány, a NATO és általánosabban a nyugati kormányok javára fordítsa!” – figyelmeztet a haladó szemléletű orgánum, amely nem Macronné ügyében írta meg fent idézett, 2022-es cikkét.

S van még tovább is: a Politis azt írta, hogy Schollertől és társaitól „naponta több száz üzenet jelenik meg a Twitteren, a Telegramon, a Gettren, a Facebookon és az Instagramon,amelyek megkérdőjelezik az ukrajnai háború narratíváját, a katonák képeit, az evakuálásokat, a menekültek származását, a bombázásokat és a Kelet-Európában kibontakozó konfliktus borzalmait. A 150 ezer ember által követett üzenetek a Kreml propagandáját közvetítik!” Itt volt hát az idő, hogy az évek óta a szorgos aktivisták figyelmének célkeresztjébe került Schollerrel is elbeszélgessenek.

Három letartóztatási hullám

A Macron-ügyben egyébként is komoly, következetes munkát végeztek a hatóságok. „Franciaország-szerte három letartóztatási hullámot hajtottak végre 2024 decemberében, majd 2025 februárjában és márciusában. Ezek az intézkedések tizenegy ember rendőrségi őrizetbe vételéhez vezettek, akik közül tízet hétfőn bíróság elé állítanak. Ez a szám meglehetősen nevetségesnek tűnik, tekintve a hamis információk ipari méretű terjesztését” – írta a Le Figaro. (Ismert: mindeközben a francia rendőrség kapacitás hiányára hivatkozik a rendre észak-afrikai késelők, bűnelkövetők kitoloncolása, az újabb, gyermekek és idős asszonyok ellen is irányuló késelések és nemi erőszak-cselekmények megakadályozása ügyében – a szerk.)

„A közösségi hálózatokon a first lady nemét és szexualitását gúnyoló álnevek száma több százra rúg. Brigitte Macron környezete elítéli a nem túl alapos nyomozást. A nyomozók ugyanis csak elszigetelt esetekre összpontosítottak” – fejtette ki egy illetékes a Le Figarónak nyilatkozva.

A lap által megszólaltatott Alexandre Archambault, az internetes jogsértések ismert szakértője szerint „az elnöki pár az igazságszolgáltatási rendszernek juttatott források hiányától szenved. Anyagi szempontból a nyomozóknem tudtak több ezer internetfelhasználót üldözni. Kénytelenek voltak a feltételezett zaklatók legfelsőbb szintjét megcélozni. Ők egy olyan mintát alkotnak, amelyet reprezentatívnak tartanak, hogy példát mutassanak”.

A gyanús, orosz feleséggel is rendelkező galéria-tulajdonos és a Macron emberének szexbotrányát korábban kirobbantó író mellett tehát olyan renitens internetezők is a párizsi büntetőbíróság elé állnak, akik valahogy túl aktívnak tűntek. A fenti két példa alapján kikövetkeztethető, hogy a Macronné-viccek terjesztése mellett még milyen szempontok játszhattak közre a súlyos meghurcoltatás elé néző, s a kár két év letöltendő börtönnel is szembesülő vádlottak „kiválasztásában”.

A Le Figaro hozzáteszi: egy második tárgyalásra is sor kerül majd az Egyesült Államokban, ahol az elnöki pár szintén úgy döntött, hogy jogi úton vág vissza, és rágalmazási pert indít Candace Owens „szélsőjobboldali influenszer” ellen, aki ugyancsak azt állítja, hogy a francia First Lady egy férfi.

Felkészül: az adóhatóság?

Az ügyben gyanúsan viselkedő magánszemélyek és állami hivatalok sorába mindeközben, a Le Libre Belgique című lap szerint, a francia adóhatóság is besorolt.

Ugyanis, amikor bejelentkezett személyes felületére az adózási weboldalon,

a First Lady állítólag „Jean-Michel, ismertebb nevén Brigitte Macron” néven jelent meg az adatbázisban.

Az ügyben feljelentést tettek, folyamatban van a vizsgálat, amelynek két gyanúsítottja is van már – írta a belga lap.

Kiemelt kép: Emmanuel Macron francia elnök (j) és felesége, Brigitte Macron a Garmisch-Partenkirchen közelében lévõ Elmau-kastélyba érkezik a világ hét iparilag legfejlettebb államát tömörítõ G7-csoport kétnapos csúcstalálkozójának elsõ napján, 2022. június 26-án. MTI/EPA/Clemens Bilan.