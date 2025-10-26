Felmentettek egy ejtőernyős katonát a „véres vasárnapi” gyilkosságok vádja alól

Egy ejtőernyős, takit csak „F katonaként” említenek – jogi okokból nem hozták nyilvánosságra a nevét – felmentették a „véres vasárnapi” gyilkosságok vádja alól.

A katonát azzal vádolták, hogy

1972 januárjában egy polgárjogi felvonuláson megölte James Wrayt és William McKinneyt.

Most azonban az ejtőernyőst mindkét vádpont, továbbá öt rendbeli gyilkossági kísérlet vádja alól is felmentették a belfasti koronabíróságon – írja a Sky News.

A tárgyalás során kiderült, hogy a szóban forgó napon az ejtőernyős ezred tizenhárom embert ölt meg. „F katona” nem tett vallomást az ügyben, de a bíróság hallotta két másik ejtőernyős, „G” és „H” korábbi nyilatkozatait, akik F-fel együtt tartózkodtak a helyszínen. Az ügyészség szerint ezek a vallomások bizonyítékot szolgáltattak arra, hogy „F katona” lövéseket adott le.

A védelem azonban azt állította, hogy a tanúk megbízhatatlanok, mert nyilatkozataik ellentmondásosak egymással és más tanúk vallomásaival. A tárgyalást bíró előtt tartották, esküdtszék nélkül.

Patrick Lynch bíró ítéletében kijelentette, hogy a bemutatott bizonyítékok nem voltak elegendőek a vádlott elítéléséhez. Bár lehetett gyanú „F katona” szerepére, a bíróság nem rendelkezett meggyőző bizonyítékokkal.

A bíró hangsúlyozta:

az elítéléshez megbízható és meggyőző bizonyíték kell, és a bemutatott bizonyítékok nem érték el a kétséget kizáró bizonyítás szintjét.

Ezért „F katonát” végül mind a hét vád alól felmentették.

Sokan tiltakoztak az ítélet ellen

Mickey McKinney – annak a William McKinneynek a testvére, akit a Véres Vasárnap során öltek meg – a bíróság előtt így nyilatkozott: „A családok, a sérültek és támogatóink hihetetlen büszkeséggel távoznak ebből a tárgyalóteremből az elért eredményeink miatt.”

A Véres Vasárnap áldozatainak családjai nem a bíróra hárítják a felelősséget – mondta –, hanem „a brit államra, a RUC-ra, amely nem vizsgálta megfelelően, vagy egyáltalán nem vizsgálta a gyilkosságokat, és a brit hadseregre, amely védte és lehetővé tette katonái számára, hogy büntetlenül folytassák a gyilkosságokat.”

Hozzátette:

„F katonát elengedték a vádlottak padjáról, de ez messze áll attól, hogy tisztességes felmentés legyen.”

A családok jelezték, hogy a csütörtöki felmentés ellenére folytatják kampányukat. Ciaran Shiels, a családokat képviselő ügyvéd elmondta, hogy az ügyben nincs jogorvoslati lehetőség. Egy felülvizsgálatot azonban még várnak az állítólagos hamis tanúzás ügyében, és azt ígérték, hogy „továbbra is sürgetik az eljárás megindítását”.

Észak-Írország első minisztere, Michelle O’Neill azt mondta, hogy továbbra is kiáll a Véres Vasárnap áldozatainak családjai mellett az igazságszolgáltatás érdekében. Egy közösségi médiás posztban O’Neill azt írta, hogy

„rendkívül csalódást keltő, hogy a Véres Vasárnap családjai továbbra sem kapták meg az igazságot és ez az igazságszolgáltatás megsértését jelenti.”

A bírósági ítélet kapcsán a kormány szóvivője kiemelte: „Ez az ügy a zavargások időszakának összetett örökségéhez tartozik, amely sok családot és közösséget érintett. Elkötelezettek vagyunk abban, hogy megtaláljuk a megoldást, amely egyszerre tiszteletben tartja a múltat, és támogatja azokat, akik az Észak-Írország történetének nehéz időszakában a hazájuk szolgálatában álltak.”

Más veteránok üdvözölni fogják a felmentést – mondta Észak-Írország veteránügyi biztosa, David Johnstone.

„Egyre világosabbá vált, hogy bizonyos típusú bizonyítékok, különösen a több évtizeddel ezelőtti emlékeken alapulók elfogadhatósága továbbra is komoly problémát jelent”

– mondta Johnstone.

„F Katona több mint negyed évszázadon át különböző jogi vizsgálatoknak volt kitéve, és remélem, hogy Lynch bíró mai ítélete lezárja ezt a hosszú és fárasztó folyamatot.” Paul Young, az Észak-Írországi Veteránok Mozgalmának országos szóvivője szerint a veteránok „bátorítást merítenek a mai ítéletből”.

Amint az emberek a bíróság előtt összegyűlve kiabáltak, F katona azt mondta:

„Remélem, több katonát nem vezetnek ide a bíróságra olyan bizonyítékkal, amelyek valójában nem állják meg a helyüket.”

A Demokratikus Unionista Párt (DUP) vezetője, Gavin Robinson szerint F katonával kapcsolatos ítélet „egyértelmű és üdvözlendő eredményt” jelent.

Hozzátette: „A fegyveres erőinknél szolgálók döntő többsége tisztelettel és gyakran nagy személyes áldozattal tette a dolgát. Nem szabad átírni a múltat, és továbbra is ellenőrizni fogunk minden ilyen kísérletet.”

