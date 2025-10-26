Ezért kicsi az esélye, hogy megtalálják a Louvre-ból ellopott koronaékszereket

Az ügy azóta sem hagyja békén a francia közéletet. Elsősorban azért nem, mert a rablók nevetségesen egyszerűen jutottak fel az emeleti galériába, és krimikben megszokott hidegvérrel és profizmussal szedték össze a gyűjtemény szinte legértékesebb darabjait: nyakláncot, brossot és diadémot – –írja az Index.

A múzeumnak azt az oldalát, ahol bejutottak egyébként éppen felújítják.

Az elkövetők egy daruval ereszkedtek le a Szajna-parti oldalon, majd robogókkal és nyolc koronaékszerrel leléptek a helyszínről. Nyilvánosságra kerültek felvételek is arról, hogyan menekültek el a tettesek, miután hét perc alatt kirabolták a Louvre múzeum Apolló-galériáját. 🇫🇷 First footage of the Louvre heist shows burglars fleeing wildly Initially on a forklift, then on scooters through Paris streets. Crown jewels worth €88 million were stolen from the Louvre’s Apollo Gallery on Sunday. The heist lasted only 7 minutes and involved 4 suspects. pic.twitter.com/FXS2sl0jLE — Visegrád 24 (@visegrad24) October 23, 2025

Egy holland műkincs detektív, Arthur Brand, arról beszélt, hogy szerinte az ékszerek már több száz darabra szétszedve eltűntek, vagy kicsempészték őket Franciaországból. Mások úgy vélik, hogy ha apró darabokra hasították a drágaköveket, akkor azokon eredeti értékük töredékéért adhattak túl.

Kik lehettek az ékszertolvajok?

A műtárgy-nyomozó szerint egyértelműen profikról van szó, amit az is bizonyít, hogy milyen gyorsan jutottak be és tűntek el a zsákmánnyal. Valószínűleg nem ez volt az első rablásuk, már korábban is csinálhattak hasonlókat. Azt, hogy a rablókat nagyon komolyan veszi a francia rendőrség, az is bizonyítja, hogy az ügyet az a csoport kapta meg, amely „komoly sikereket ért már el a nagy horderejű rablások felderítésében.”

A hatóságok azt gyanítják, hogy

egy műtárgylopásokra szakosodott, szervezett bűnözői hálózattal állnak szemben.

Ha ez így van, akkor nem elképzelhetetlen, hogy némelyiküknek már volt dolga a rendőrséggel. Mindezt megkönnyítheti a helyszínen talált szerszámokról, és egy mellényről vett minták DNS-vizsgálata is.

Laure Beccuau párizsi ügyész szerint az ilyen szervezett bűnözői csoportoknak általában két célja van. Az egyik, hogy az akciót megszervező és finanszírozó érdekében megszerezni a műtárgyakat, vagy a megszerzett drágaköveket nagyszabású pénzmosási műveletek végrehajtására felhasználni. Azonban ezek olyan közismert darabok, hogy lehetetlenség simán eladni a feketepiacon. Akárkihez is kerülnek egyben a darabok, az nem tud vele mit kezdeni, hiszen barátainak nem mutogathatja, a gyerekei nem örökölhetik és az eladás valószínűleg szóba sem kerülhet.

Mennyit érhetnek az ellopott ékszerek?

A holland detektív úgy gondolkodik, hogy az egyes darabokat majd szétszedik, az aranyat és az ezüstöt beolvasztják, a drágaköveket pedig kisebb darabokra hasítják szét, hogy gyakorlatilag lehetetlen legyen azokat visszakövetni a Louvre-rabláshoz.

Carol Woolton ékszertörténész, aki 20 évig volt a Vogue magazin ékszerrovatának szerkesztője, a BBC-nek elmondta: a rablók profin válogatták ki a Louvre gyűjteményének legértékesebb drágaköveit.

„A gyönyörű, nagy, hibátlan köveket valószínűleg kiveszik a foglalataikból és eladják, kivéve Eugénia császárné koronáját, amelybe kisebb kövek vannak foglalva, és túl rizikós ahhoz, hogy a feketepiacon lebukás nélkül meg lehessen velük jelenni.”

– tette hozzá.

Ez egyébként könnyen megmagyarázhatja, miért dobták el menekülés közben egy másik tárggyal együtt a koronát, és találták meg a hatóságok.

Carol Woolton attól tart, hogy a rablók olyan orgazdához fordulnak, aki a felhajtás ellenére mégiscsak hajlandó foglalkozni a lopott áruval, és ezért valószínűleg a felbecsülhetetlen értékű ékszerek aprópénzért cserélnek gazdát.

A kérdésre, hogy mennyit érhet így a zsákmány, a szakértők azt mondják: nagyjából 10 millió fontot, vagyis nagyjából 4,5 milliárd forintot.

Csak maguk a széthasított ékkövek több millió fontot érhetnek. Tobias Kormind, a 77 Diamonds online ékszerüzlet ügyvezető igazgatója az összes ékszert egybevéve nagyjából 10 millió fontra becsülte értéküket.

A tolvajoknak szükségük lesz egy képzett ékszerész szakértőre a drágakövek eltávolításához, és egy profi gyémántcsiszolóra a nagyobb, felismerhető kövek átalakításához. A nem könnyen azonosítható, kisebb köveket azonnal el lehet adni, és bár nehéz volna megmondani az összes ellopott drágakő pontos árát, a nagyobbak darabonként körülbelül 500 ezer fontot érhetnek – mondta.

Legalább négy ilyen méretű van közöttük, tehát ha ezeket összeadjuk, plusz az aranyat és az ezüstöt, akkor valószínűleg közelítünk a 10 millió fonthoz

– összegezte Tobias Kormind.

Ahogy múlnak a napok, egyre inkább csökken a remény, hogy az egész elvitt ékszeregyüttes egyben előkerülhet. Ugyanakkor van erre ellenpélda is. A V&A Múzeum Cartier-kiállításán egy 1948-ban ellopott ékszert mutatnak be, amely évtizedekkel később egy aukción bukkantak fel újra.

Vasárnap fordulat történt a nyomozásban, elfogtak két személyt is – így van némi ok az optimizmusra