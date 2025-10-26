Ezért kicsi az esélye, hogy megtalálják a Louvre-ból ellopott koronaékszereket

Az ügy azóta sem hagyja békén a francia közéletet. Elsősorban azért nem, mert a rablók nevetségesen egyszerűen jutottak fel az emeleti galériába, és krimikben megszokott hidegvérrel és profizmussal szedték össze a gyűjtemény szinte legértékesebb darabjait: nyakláncot, brossot és diadémot – –írja az Index.
A múzeumnak azt az oldalát, ahol bejutottak egyébként éppen felújítják.
A francia rendőrség egy speciális egységét állította rá az ügyre, de szakértők szerint ahogy telnek a napok, úgy csökken a valószínűsége, hogy egyben megtalálják a műkincseket.
Az elkövetők egy daruval ereszkedtek le a Szajna-parti oldalon, majd robogókkal és nyolc koronaékszerrel leléptek a helyszínről. Nyilvánosságra kerültek felvételek is arról, hogyan menekültek el a tettesek, miután hét perc alatt kirabolták a Louvre múzeum Apolló-galériáját.
Egy holland műkincs detektív, Arthur Brand, arról beszélt, hogy szerinte az ékszerek már több száz darabra szétszedve eltűntek, vagy kicsempészték őket Franciaországból. Mások úgy vélik, hogy ha apró darabokra hasították a drágaköveket, akkor azokon eredeti értékük töredékéért adhattak túl.
Kik lehettek az ékszertolvajok?
A műtárgy-nyomozó szerint egyértelműen profikról van szó, amit az is bizonyít, hogy milyen gyorsan jutottak be és tűntek el a zsákmánnyal. Valószínűleg nem ez volt az első rablásuk, már korábban is csinálhattak hasonlókat. Azt, hogy a rablókat nagyon komolyan veszi a francia rendőrség, az is bizonyítja, hogy az ügyet az a csoport kapta meg, amely „komoly sikereket ért már el a nagy horderejű rablások felderítésében.”
A hatóságok azt gyanítják, hogy
egy műtárgylopásokra szakosodott, szervezett bűnözői hálózattal állnak szemben.
Ha ez így van, akkor nem elképzelhetetlen, hogy némelyiküknek már volt dolga a rendőrséggel. Mindezt megkönnyítheti a helyszínen talált szerszámokról, és egy mellényről vett minták DNS-vizsgálata is.
Laure Beccuau párizsi ügyész szerint az ilyen szervezett bűnözői csoportoknak általában két célja van. Az egyik, hogy az akciót megszervező és finanszírozó érdekében megszerezni a műtárgyakat, vagy a megszerzett drágaköveket nagyszabású pénzmosási műveletek végrehajtására felhasználni. Azonban ezek olyan közismert darabok, hogy lehetetlenség simán eladni a feketepiacon. Akárkihez is kerülnek egyben a darabok, az nem tud vele mit kezdeni, hiszen barátainak nem mutogathatja, a gyerekei nem örökölhetik és az eladás valószínűleg szóba sem kerülhet.
Mennyit érhetnek az ellopott ékszerek?
A holland detektív úgy gondolkodik, hogy az egyes darabokat majd szétszedik, az aranyat és az ezüstöt beolvasztják, a drágaköveket pedig kisebb darabokra hasítják szét, hogy gyakorlatilag lehetetlen legyen azokat visszakövetni a Louvre-rabláshoz.
Carol Woolton ékszertörténész, aki 20 évig volt a Vogue magazin ékszerrovatának szerkesztője, a BBC-nek elmondta: a rablók profin válogatták ki a Louvre gyűjteményének legértékesebb drágaköveit.
„A gyönyörű, nagy, hibátlan köveket valószínűleg kiveszik a foglalataikból és eladják, kivéve Eugénia császárné koronáját, amelybe kisebb kövek vannak foglalva, és túl rizikós ahhoz, hogy a feketepiacon lebukás nélkül meg lehessen velük jelenni.”
– tette hozzá.
Ez egyébként könnyen megmagyarázhatja, miért dobták el menekülés közben egy másik tárggyal együtt a koronát, és találták meg a hatóságok.
Carol Woolton attól tart, hogy a rablók olyan orgazdához fordulnak, aki a felhajtás ellenére mégiscsak hajlandó foglalkozni a lopott áruval, és ezért valószínűleg a felbecsülhetetlen értékű ékszerek aprópénzért cserélnek gazdát.
A kérdésre, hogy mennyit érhet így a zsákmány, a szakértők azt mondják: nagyjából 10 millió fontot, vagyis nagyjából 4,5 milliárd forintot.
Csak maguk a széthasított ékkövek több millió fontot érhetnek. Tobias Kormind, a 77 Diamonds online ékszerüzlet ügyvezető igazgatója az összes ékszert egybevéve nagyjából 10 millió fontra becsülte értéküket.
A tolvajoknak szükségük lesz egy képzett ékszerész szakértőre a drágakövek eltávolításához, és egy profi gyémántcsiszolóra a nagyobb, felismerhető kövek átalakításához. A nem könnyen azonosítható, kisebb köveket azonnal el lehet adni, és bár nehéz volna megmondani az összes ellopott drágakő pontos árát, a nagyobbak darabonként körülbelül 500 ezer fontot érhetnek – mondta.
Legalább négy ilyen méretű van közöttük, tehát ha ezeket összeadjuk, plusz az aranyat és az ezüstöt, akkor valószínűleg közelítünk a 10 millió fonthoz
– összegezte Tobias Kormind.
Ahogy múlnak a napok, egyre inkább csökken a remény, hogy az egész elvitt ékszeregyüttes egyben előkerülhet. Ugyanakkor van erre ellenpélda is. A V&A Múzeum Cartier-kiállításán egy 1948-ban ellopott ékszert mutatnak be, amely évtizedekkel később egy aukción bukkantak fel újra.
Vasárnap fordulat történt a nyomozásban, elfogtak két személyt is – így van némi ok az optimizmusra
az elfogott személyek eredetileg Párizs Seine-Saint-Denis külvárosából származtak, és egyikük egy Charles de Gaulle repülőtérről induló járatra készült felszállni.
Kapcsolódó tartalom
A francia hatóságok szerint egyre valószínűbb, hogy belső segítséggel hajtották végre a Louvre-ban történt, 76 millió font értékű ékszerrablást. A nyomozás során digitális bizonyítékok kerültek elő, amelyek arra utalnak, hogy a múzeum egyik biztonsági őre kapcsolatban állt az elkövetőkkel.
Kapcsolódó tartalom
Kiemelt kép: Párizs, 2025. október 19. Bűnözők által használt teherlift a párizsi Louvre múzeumnál 2025. október 19-én, miután reggel tolvajok ékszereket loptak a múzeum úgynevezett napóleoni gyűjteményéből. A tettesek a bűncselekmény után elmenekültek. (Fotó: MTI/AP/Alexander Turnbull)