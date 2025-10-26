Műsorújság
HU
EN
RO
#budapesti békecsúcs #Röszke 10 #Harcosok klubja #orosz–ukrán háború

Borzalmas tragédia Ausztriában: társával együtt bennégett az autóban egy ötgyermekes magyar édesapa

lead_image
Szerző: hirado.hu
2025.10.26. 16:47

Főoldal / Külföld

Csak felnőtteknek!

Az oldal alkalmas kiskorúak fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésének kedvezőtlen befolyásolására.

Tartalma a 2010. évi CLXXXV. médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény által rögzített besorolás szerinti V. vagy VI. kategóriába tartozik.

| Szerző: hirado.hu
Egy ittas osztrák sofőr frontálisan ütközött magyar autóval az A9-esen. Két baranyai férfi – egyikük közülük egy ötgyermekes édesapa – a helyszínen életét vesztette – írja a Bama.hu

Szombat hajnalban halálos közlekedési baleset történt az osztrák A9‑es autópálya stájerországi szakaszán. A vármegyei lap beszámolója szerint

egy 38 éves osztrák férfi, aki ittas állapotban vezetett, előzés közben frontálisan ütközött egy magyar rendszámú autóval.

A magyar gépkocsi az ütközés után kigyulladt, és a járműben utazó két baranyai fiatal férfi életét vesztette. A tragédia után a Bama.hu úgy értesült, hogy

az elhunytak közül az egyik egy öt gyermekes édesapa volt.

Az ütközést okozó férfit könnyebb sérülésekkel szállították kórházba, a szervezetében jelentős mennyiségű alkohol volt kimutatható. A baleset miatt az A9-es autópálya időlegesen le volt zárva a Spielfeld-irányba.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)

balesethalálesetittas vezetés

Ajánljuk még

 