Borzalmas tragédia Ausztriában: társával együtt bennégett az autóban egy ötgyermekes magyar édesapa

Egy ittas osztrák sofőr frontálisan ütközött magyar autóval az A9-esen. Két baranyai férfi – egyikük közülük egy ötgyermekes édesapa – a helyszínen életét vesztette – írja a Bama.hu

Szombat hajnalban halálos közlekedési baleset történt az osztrák A9‑es autópálya stájerországi szakaszán. A vármegyei lap beszámolója szerint

egy 38 éves osztrák férfi, aki ittas állapotban vezetett, előzés közben frontálisan ütközött egy magyar rendszámú autóval.

A magyar gépkocsi az ütközés után kigyulladt, és a járműben utazó két baranyai fiatal férfi életét vesztette. A tragédia után a Bama.hu úgy értesült, hogy

az elhunytak közül az egyik egy öt gyermekes édesapa volt.

Az ütközést okozó férfit könnyebb sérülésekkel szállították kórházba, a szervezetében jelentős mennyiségű alkohol volt kimutatható. A baleset miatt az A9-es autópálya időlegesen le volt zárva a Spielfeld-irányba.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)