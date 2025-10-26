Befejeződött az építkezés: megnyílt a hívek előtt a félkész állapotban felszentelt ortodox bazilika Romániában

Bukarestben megnyílt a világ legnagyobb ortodox temploma, 2018-ban félkész állapotban felszentelt Nemzet Megváltása Székesegyház, az építkezés több mint 270 millió euróba került – írja a Bloomberg.

A hatalmas, aranykupolás és gazdagon mozaikozott épület költsége 270 millió euró, melynek csak 10 százaléka az egyház saját forrásából származik, a többi adományokból, önkormányzatoktól és az államtól érkezett.

A székesegyház a román törvényhozásnak otthont adó Népek Palotája mellett épült fel.

Florentina Trandafir, egy 52 éves épületüzemeltető így nyilatkozott: „Nincs olyan pénz, ami túl sok lenne, ha Isten akaratát és kegyelmét szolgálja.”

Egyes kritikusok szerint azonban a templom (a megszorítások és a magas költségvetési hiány közepette) luxusprojekt, míg mások a projekt értékét hangsúlyozzák. „Ez egyértelműen nem az egyház hibája, hanem a saját kicsinyességük és korrupciójuk” – nyilatkozta egy bukaresti nyugdíjas.

Az ortodox egyház a román lakosság szemében az egyik legmegbízhatóbb intézménynek számít, és a székesegyház a tervek szerint növeli Bukarest presztízsét, valamint látogatókat vonz. „Ez nem egy köztéri pénzszórás esete (…) A nagy, fontos projektek mindig valamilyen áldozatot igényeltek” – szögezte le Adrian Agachi, a pátriárka szóvivője.

Kiemelt kép: A bukaresti Nemzet Megváltása Székesegyház nemsokkal a hívek számára való megnyitás előtt, 2025. októberében (Fotó: Wikipedia)