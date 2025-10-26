„Ajándék Putyinnak” a csehektől: összegyűlt a pénz egy ukrán rakétára, amely elérheti Moszkvát is

Egy cseh közösségi finanszírozási kampány két nap alatt több mint 500 000 eurót gyűjtött össze egy ukrán Flamingo rakéta megvásárlására, amely képes mélyen Oroszországon belüli célpontokat, köztük Moszkvát is eltalálni.

A kedden indított, „Ajándék Putyinnak” nevű kampány csütörtökre elérte célját, és péntek reggelre több mint 535 000 eurót gyűjtött — meghaladva az eredetileg kitűzött 515 000 eurós célt — írta a TVP World.

A pénzt egy ukrán gyártmányú FP-5 Flamingo cirkálórakéta megvásárlására fordítják, amely jelentések szerint több mint 3 000 kilométeres (1 864 mérföld) hatótávolsággal rendelkezik,

így képes eltalálni Moszkvát is, amely körülbelül 800 kilométerre (500 mérföldre) fekszik Kijevtől.

A kampány honlapja szerint a rakéta akár 900 kilométer/órás (559 mérföld/órás) sebességre képes, ellenálló az elektronikus zavarásokkal szemben, és zavarásbiztos irányítási rendszerrel rendelkezik.

A gyűjtés szervezői szerint, „ha valami képes befolyásolni a háború menetét, azok ezek az ukrán gyártmányú cirkálórakéták”. Martin Ondrácek, a gyűjtés szervezője a cseh Novinky hírportálnak elmondta, hogy a célösszeg gyors elérése „minden várakozásukat felülmúlta”, a projekt honlapja szerint a pénzt több mint 8 500 ember adta össze. „Reméltük, hogy egy hét alatt összegyűjtjük az összeget, és 48 óra alatt sikerült. Ez rekord” – tette hozzá Ondrácek.

A kampány által finanszírozott rakétát „DANA 1”-nek nevezik el az elhunyt cseh nukleáris fizikus, Dana Drábová tiszteletére, aki Kijev elkötelezett támogatója volt Oroszország elleni háborújában, és a hónap elején hunyt el.

Nem az első alkalom

Az ukrán kormány által üzemeltetett United24 honlap szerint a 2022-ben, Oroszország Ukrajna elleni invázióját követően indított „Ajándék Putyinnak” kezdeményezés a konfliktus során

több drága fegyverrendszer és egyéb felszerelés beszerzését finanszírozta az ukrán fegyveres erők számára.

Ezek között szerepel egy Black Hawk helikopter megvásárlása közel 3 millió euróért, egy szovjet T-72-es tank 1,4 millió euróért, valamint több mint 2 millió euró gyűjtése egy RM-70-es rakétaindító platformhoz.

Ukrajna a háború során rakétákkal és drónokkal rendszeresen támadott célpontokat Oroszországban, gyakran az energia- és katonai infrastruktúrát célozva.

Mivel Ukrajna több fontos nyugati szövetségese, köztük az Egyesült Államok is visszautasította a hosszú hatótávolságú rakétákat szállítását, Kijev az utóbbi hónapokban fokozta saját fegyvereinek hazai gyártását.

