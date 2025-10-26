A patakba fulladt egy magyar a Magas-Tátrában

A férfi az egyik, túraútvonalon kívüli – és az esős idő miatt megduzzadt – patakon szeretett volna átkelni, az esős miatt azonban megcsúszott, majd belefulladt a vízbe. A szlovák Hegyimentő Szolgálathoz még pénteken reggel érkezett segítségkérés. A kedvezőtlen időjárási körülmények miatt a légi felszerelések bevetése nem volt lehetséges, és a mentők fokozatosan kutatták át a megáradt patak medrét – írták.
„Sajnos a mentők késő estig nem találták meg a férfit, és a mentőakciót félbeszakították. A magyar turista keresése másnap kora reggeli óráktól folytatódott”
– közölte a szlovák mentőszolgálat szóvivője.
Az Index hozzátette, szlovák kollégáikhoz lengyel hegyimentők is csatlakoztak, az eltűnt férfit drónokkal és elektronikai eszközökkel keresték a Magas-Tátrában, holttestére csak másnap, szombat reggel találtak rá.
