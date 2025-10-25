New York negyede elmenekülhet a városból, ha az iszlamista-kommunista polgármesterjelölt nyeri a novemberi választást

A New York-i lakosok 26,5 százaléka fontolja, hogy elköltözzön a világvárosból, ha a demokraták jelöltje, Zohran Mamdani nyeri a november 4-ei polgármester-választást – olvasható a Breitbarton megjelent publicisztikában. A szerző idézi a témában végzett felmérés egyik részeredményét is, miszerint a New Yorkiak 39 százaléka szerint Mamdani veszélyt jelent a város jövőjére.

A szerző szerint Mamdaniéknak gyakorlatilag deklarált célja is a város lakosságának jelentős részének, a középosztálynak az elűzése, mivel ez annak a stratégiának a része, amely révén a Demokrata Párt vezette baloldal megszilárdítja hatalmát az amerikai nagyvárosokban, a szerző itt példaként említette San Francisco, Chicago, Charlotte, Los Angeles, Portland, Seattle, Minneapolis. „Azzal, hogy szándékosan erőszakos bűnözést, magas adókat és túlszabályozást alkalmaznak arra, hogy elviselhetetlenné tegyék a normális emberek életét, a demokraták megszilárdítják hatalmukat ezekben a városokban kedvenc választóikkal:”

„a hajléktalanokkal, a bűnözőkkel, az illegális migránsokka, az Antifa terroristákkal (…) és azokkal a szupergazdag baloldaliakkal, akiket nem érint meg a kezelt hanyatlás”

– írta a Breitbart publicistája.

Rámutatott arra a kettős mércére, amellyel az amerikai baloldal a szemüknek elnyomottnak tekintett csoportokat felmenti valamennyi állampolgári kötelesség alól, miközben a középosztályt, vagyis a normális embereket keményen megsarcolja.

„Az illegális migránsok kaphatnak ingyenes egészségügyi ellátást. A normális emberek már nem.”

„Az illegális külföldiek engedély nélkül árulhatnak az utcán bármit, miközben a normális embereknek végtelenül drága szabályozásokon kell átugraniuk egy vállalkozás megnyitásához. A hajléktalanok odamehetnek mindenhova és szemetelhetnek, ahol csak akarnak. A normális embereket pénzbírsággal sújtják, ha nem szelektálják szét a szemetet. Az erőszakos bűnözőket folyamatosan visszaküldik az utcára. A féklámpás kamerák és díjak megverik a normális embereket, akiket szintén megbírságolnak, mert nem használnak újrahasznosítható élelmiszertáskákat” – sorolta. Szerinte az amerikai baloldal tökéletesítette „a normális emberek másodrendű állampolgárokká alakításának művészetét, míg az illegális migránsok és bűnözők kerültek első helyre”.

Kiemelte, „Mamdani nyíltan azt tervezi, hogy a kábítószerfüggőknek és a mentális betegeknek teljes és ingyenes hozzáférést biztosít az utcákhoz és a tömegközlekedéshez”.

„Miért? Elviselhetetlenné tenni a mindennapi életet a normális emberek számára. Az illegális idegenek elveszik az összes belépő szintű állást a normális emberektől”

– szögezte le a Breitbart szerzője.

Kiemelt kép: Zohran Mamdani, a Demokrata Párt polgármesterjelöltje. November 4-én tartanak polgármesteri választást New Yorkban (Fotó: Getty Images)