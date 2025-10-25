Megpróbálta beszervezni Winston Churchillt a CIA a Szabad Európa Rádióba – derült kl nyilvánosságra hozott dokumentumokból

A The Telegraph által megszerzett és közzétett dokumentumok tanúsága szerint a világháborús brit miniszterelnöknek a Szovjetunió területén sugárzott propagandaműsorokban megszólalóként kellett volna segítenie – ahogy fogalmaznak – a „CIA-fenntartású Szabad Európa Rádiónak” abban, hogy „felszítsák az eretnek gondolkodást” és lakosságot a kommunista vezetés ellen fordítsák.

A brit lap által megszerzett iratok szerint 1958-ban a CIA vezetősége Langleyben külön műsorokat készült sugározni a Szovjetunióban Karl Marx halálának 75. évfordulóján. Ebben az időszakban az Szovjetunió Kommunista Pártjában egyre nagyobb teret kezdett nyerni a revizionizmus, vagyis a kommunista ideológia felülvizsgálatának igénye a párt „baloldali” és „jobboldali” ellenzékeinek részéről (a „baloldali” és „jobboldali” jelzők ebben az esetben a kommunizmus „bal-” és „jobboldalát” jelentik, tehát áttételes hasonlóság ugyan felfedezhetők velük, mégsem azonosak a politikatudomány ideológiai meghatározásaival).

Az amerikai hírszerzők érdeklődését ebben az ideológiai vitában azok a kommunista gondolkodók keltették fel, akik a Moszkva vezette egységes szovjet gazdasági-politikai és katonai tömb helyett önálló kommunista országok hálózatát szerették volna megvalósítani, a Szabad Európa Rádió (1951-ben egybeolvadt a „Radio Liberty”-vel, vagyis a Szabadság Rádióval) is ennek megfelelően kezdte hangolni műsorait, hogy

„kihasználják a friss és unortodox politikai gondolkodás légkörét” azáltal, hogy olyan nyugati gondolkodókat népszerűsítenek, akik segítenének aláásni a szovjet államot.

A CIA által a tájékoztatási szabadságról szóló törvények alapján kiadott tájékoztató feljegyzés szerint a csatorna irányítói különleges propaganda hadműveletet bonyolítottak le 1958. március 14. és május 5. között. A propagandaműsorokra javasolt személyek között volt Clement Attlee korábbi munkáspárti brit miniszterelnök, valamint a szintén munkáspárti Aneurin Bevan és Hugh Gaitskell és két kiemelkedő baloldali értelmiségi, Arnold Toynbee és magyar származású Arthur Koestler (Kesztler Artúr) is. A propagandaművelet kezdete előtt, 1958 tavaszán egészségügyi okokra hivatkozva Churchill végül visszamondta részvételét az akcióban.

„A hidegháború propagandaműveletei arra irányultak, hogy aláássák a tekintélyt, lerombolják az „ortodox” (vagyis főáramos szovjet-kommunizmust, a kifejezésnek itt nincs köze a valláshoz – a szerk.) kommunista eszméket és ösztönözzék a kritikai gondolkodást”

– nyilatkozta a téma egyik szakértője a The Telegraphnak.

Azt mondta, hogy az amerikai kormány „hiteles szócsöveket” keresett a szovjetek megszólításához, és „néha közvetve” a Radio Liberty és más csatornákon, köztük újságokon keresztül működött.

A Szabad Európa Rádió/Szabadság Rádió és a CIA nem kívánt nyilatkozni az ügyben.

Kiemelt kép: Joszif Sztálin a Szovjetunió marsallja és pártfőtitkára (k) ss Winston Churchill angol kormányfő a Magyarországra nézve is sorsdöntő jaltai konferencia kezdete előtt 1945. februárjának elején (Fotó: MTI/TASZSZ)