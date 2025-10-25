Lőtávon belül lehet az ukrajnai háború diplomáciai lezárása

Annak ellenére, hogy Oroszország elutasította a kedden előterjesztett azonnali tűzszüneti javaslatot, Vlagyimir Putyin elnöki megbízottja arról beszélt, hogy a diplomáciai megoldás „észszerűen” közel van – írja a The Jerusalem Post.

Kirill Dmitrijev, orosz elnöki különmegbízott erről a CNN-nek beszélt részletesebben, aki leszögezte:

nem törölték Donald Trump és Vlagyimir Putyin találkozóját, csak egy későbbi időpontban kerítenek rá sort.

A tervezett csúcstalálkozó szervezését kedden felfüggesztették, mivel Oroszország azonnali tűzszünet elutasítása felhőt vetett a tárgyalási kísérletekre – írja a The Jerusalem Post. Trump arról beszélt, lemondta a Putyinnal tervezett budapesti találkozót, mert nem történt előrelépés a háború befejezésére irányuló diplomáciai erőfeszítésekben, és úgy érezte, hogy az időzítés rossz. Mindezekkel kapcsolatban Dimitrijev úgy nyilatkozott:

„Úgy gondolom, hogy Oroszország, az Egyesült Államok és Ukrajna valójában nagyon közel áll a diplomáciai megoldáshoz.”

Az orosz különmegbízott nagy lépésnek nevezte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentését, miszerint az Oroszországgal folytatott tárgyalások érinthetik a jelenlegi frontvonal menti pozíciókat is. Dmitrijev szerint az ukrán vezető korábbi álláspontja az orosz csapatok teljes kivonását követelte Ukrajna területéről, és a mostani megfogalmazásbeli változás új lehetőségeket nyit meg a tárgyalási folyamatban.

Kiemelt kép: Vlagyimir Putyin orosz (b) és Donald Trump amerikai elnök (Fotó:Getty Images)