„Hotel Hamász”: luxusszállodában, mit sem sejtő turisták között szállásolják el a szabadon engedett iszlamista terroristákat

150, veszélyesnek minősített fogvatartottat engedtek szabadon Izraelből a gázai békemegállapodás részeként — most egy ötcsillagos luxusüdülőben helyezték el őket, ahol mit sem sejtő nyugati turistákkal tartózkodnak együtt.

A gázai békemegállapodás keretében szabadon engedett Hamász-terroristákat egy ötcsillagos szállodában helyezték el, ahol mit sem sejtő nyugati turistákkal együtt tartózkodnak. Szakértők szerint ez újabb, rendkívül súlyos globális biztonsági kockázatot jelent – írta a Daily Mail, amely kiderítette, hogy

több mint 150, kiemelten veszélyes szélsőséges jelenleg egy luxusszállodában, Kairóban tartózkodik.

Izrael a Donald Trump által meghirdetett, 20 pontból álló béketerv részeként kénytelen volt szinte az összes, életfogytiglanra ítélt, legveszélyesebb dzsihadistát szabadon engedni a börtöneiből. Az elengedett 250 szélsőséges közül jelenleg 154-en a kairói Marriott lánchoz tartozó, ötcsillagos Renaissance Cairo Mirage City Hotelben laknak,

ahol továbbra is foglalhatnak családok szobát, anélkül, hogy tudnának a veszélyről.

A Daily Mail szerint inkognitóban lévő újságírók foglaltak is szállást, és dzsihadisták között tartózkodtak, akik között van az Iszlám Állam egyik tagja és egy magas rangú Hamász különleges erőkhöz tartozó parancsnok is. A rendelkezésre álló információk szerint egyeseket hamarosan áthelyezhetnek más, közeli turisztikai célpontokra, például Katarba, Törökországba és Tunéziába, amelyek szintén rendkívül népszerűek a nyaralók körében. A szabadon engedett elítéltek helyi vízumot és tartózkodási engedélyt kérhetnek, hogy beilleszkedjenek a társadalomba, de a helyi biztonsági szolgálatok figyelni fogják őket.

Anthony Glees, a Buckingham Egyetem tiszteletbeli professzora így fogalmazott:

„ezek az emberek ellenségeink, veszélyesek, és nem szabad engedni, hogy összegyűljenek vagy rejtekhelyük legyen, ugyanis ellenkező esetben egy száműzetésben működő terrorista hadsereget hozunk létre – ez lenne a Hezbollah 2.0.”

Egy korábbi izraeli hírszerző azt mondta, hogy ezekben az országokban „nincs valódi korlátozás a mozgásukra: szabadon utazhatnak, akár Európába vagy az Egyesült Királyságba is, pénzt kaphatnak támogatóktól, és kapcsolatba léphetnek olyan tüntetőkkel, akik szimpatizálnak velük. Első dolguk lesz, hogy kapcsolatba lépnek korábbi társakkal Gázában és Ciszjordániában, pénzt küldenek, újra kiépítik hálózataikat. Gyorsan újracsoportosulnak, és új terrorsejteket hoznak létre”.

Izrael hangsúlyosan ellenezte, hogy az életfogytiglanra ítélt legveszélyesebb 250 fogvatartottat szabadon engedjék, de a megállapodás szerint ez volt az egyik feltétel a tűzszünetért és az utolsó, élő izraeli túszok szabadon bocsátásáért.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Mohamed Szaber)