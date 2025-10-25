Hajtóvadászat indult Angliában, véletlenül szabadon engedtek egy bevándorló szexuális bűnözőt

Országszerte tüntetések voltak Angliában nyáron, miután egy etióp bevándorló szexuálisan zaklatott egy 14 éves lányt és egy felnőtt nőt. A demonstrálók szerint felháborító, hogy hotelekben szállásolják el a menedékkérőket. Az etióp férfit 12 hónap börtönre ítélték szeptemberben, ám most véletlenül szabadon engedték bürokratikus hibák sorozata után. Angliában hajtóvadászat indult a férfi után, a politikai vezetők sorra szólalnak meg a témában, Keir Starmer miniszterelnök elfogadhatatlannak nevezte az esetet.

Egy etióp állampolgárságú, menekültstátuszú férfit véletlenül szabadon engedtek Angliában az Essex megyei Chelmsfordban található börtönből. Hadush Gerberslasie Kebatut szeptemberben ítélték 12 hónap börtönbüntetésre egy 14 éves lány és egy felnőtt nő elleni szexuális zaklatás miatt. A hatóságok terve szerint eredetileg ki akarták toloncolni az etióp férfit, de

bürokratikus hibák miatt szabadon engedték.

Feltehetőleg felszállt egy Londonba tartó vonatra. A rendőrség az esetet követően országos elfogatóparancsot adott ki, és hajtóvadászatot indított.

Az ügy felháborodást váltott ki a közvéleményben, politikai vezetők is megszólaltak. Többek között Keir Starmer miniszterelnök és David Lammy igazságügyi miniszter is nyilatkozott, akik hangsúlyozták, hogy Kebatu szabadon engedése elfogadhatatlan, és azonnali elfogására van szükség.