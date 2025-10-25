Hajtóvadászat indult Angliában, véletlenül szabadon engedtek egy bevándorló szexuális bűnözőt

Egy etióp állampolgárságú, menekültstátuszú férfit véletlenül szabadon engedtek Angliában az Essex megyei Chelmsfordban található börtönből. Hadush Gerberslasie Kebatut szeptemberben ítélték 12 hónap börtönbüntetésre egy 14 éves lány és egy felnőtt nő elleni szexuális zaklatás miatt. A hatóságok terve szerint eredetileg ki akarták toloncolni az etióp férfit, de
bürokratikus hibák miatt szabadon engedték.
Feltehetőleg felszállt egy Londonba tartó vonatra. A rendőrség az esetet követően országos elfogatóparancsot adott ki, és hajtóvadászatot indított.
Az ügy felháborodást váltott ki a közvéleményben, politikai vezetők is megszólaltak. Többek között Keir Starmer miniszterelnök és David Lammy igazságügyi miniszter is nyilatkozott, akik hangsúlyozták, hogy Kebatu szabadon engedése elfogadhatatlan, és azonnali elfogására van szükség.
Az eset különösen érzékeny a nyilvánosság számára,
mivel Kebatu az Egyesült Királyságba érkezése után nem sokkal, júliusban támadta meg a 14 éves lányt, és az incidens hetekig tartó tiltakozásokhoz vezetett az essexi The Bell Hotelnél, valamint más szálláshelyeken, ahol menekülteket helyeztek el.
A lány apja nyilvánosan kifejezte csalódottságát és dühét a hatóságok felé, amiért szavai szerint cserben hagyták lányát.
A Sky News szerint a börtönszolgálat vizsgálatot indított az eset miatt: egy tisztet felfüggesztettek, és kiemelték, hogy az ilyen hibás szabadon engedések rendkívül ritkák. Ugyanakkor a korábbi adatok szerint a véletlen szabadon engedések nem teljesen szokatlanok, évente több tucat eset fordul elő, ami felveti a rendszer biztonsági hiányosságait és a gyorsabb intézkedések szükségességét a hasonló esetek megelőzésére.
Nigel Farage, a Reform UK párt vezetője úgy nyilatkozott: „Az eppingi hotel migráns szexuális támadója véletlenül szabadon lett engedve, ahelyett, hogy deportálták volna. Most Essex utcáin sétál. Nagy-Britannia tönkrement.”
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)