Emberek millió lehetnek veszélyben. már halálos áldozatai is vannak a Melissa nevű trópusi viharnak

Alex DaSilva, az Accuweather meteorológiai szolgáltató egyik munkatársa hangsúlyozta,
a Melissa vihar több millió embert sodorhat veszélybe a térségben.
A haiti katasztrófavédelem helyi idő szerint pénteken azt közölte, két ember halálát földcsuszamlás okozta, egyet pedig egy lezuhanó faág ütött agyon, és tíz sérült is van.
A héten több ENSZ-ügynökség is bejelentette, hogy összesen körülbelül négymillió dollárral (1,3 milliárd forint) segítik Haiti védekezését a vihar ellen.
A Dominikai Köztársaságban a Melissa csaknem 200 lakóházat rongált meg, és több mint félmillió háztartás maradt víz nélkül.
Az ország több pontjáról kisebb földcsuszamlásokat is jelentettek, több autóutat eltorlaszoltak a lezuhanó faágak, 12 település pedig teljesen megközelíthetetlenné vált.
Jamaica is veszélyben lehet
Andrew Holness, a szintén a térségben található Jamaica miniszterelnöke kiemelte, hogy a vihar lassú mozgása logisztikai kihívásokat jelent hazája katasztrófavédelmének. „Jamaica veszélyben van” – szögezte le.
Az amerikai Nemzeti Hurrikánközpont (NHC) mindeközben arra figyelmeztetett, hogy a Melissa a következő 48 órában hurrikánná nőhet Jamaica, illetve Haiti délnyugati része fölött.
Kiemelt kép: járművek araszolnak egy vízzel elárasztott utcán Santo Domingóban, a Dominikai Köztársaság fővárosában 2025. október 21-én, a Melissa trópusi vihar elvonulása után. MTI/EPA/EFE/Orlando Barría.