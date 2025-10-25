Elítélte Venezuela elnöke a közelükben zajló amerikai mozgósítást

A venezuelai elnök péntek este elítélte az amerikai csapatok mozgósítását a Karib-tenger térségében; azt vetette az Egyesült Államok szemére, hogy „kitalált egy háborút” a latin-amerikai ország ellen.

Televíziós beszédében Nicolás Maduro kijelentette, Washington „közönséges, bűnös és teljes mértékben hazug” narratívát talált ki hazája ellen, ahol, mint hangsúlyozta, nem foglalkoznak kokacserje termesztésével és nem állítanak elő kokaint. Hozzátette, hogy Caracas sikeresen fel fogja számolni a szomszédos Kolumbia kábítószer-kereskedelmének alig mintegy öt százalékát kitevő, Venezuelába áramló részét.

Az amerikai hadsereg szeptember eleje óta több támadást hajtott végre a Dél- és Közép-Amerikához közeli nemzetközi vizeken feltételezett kábítószercsempész hajók ellen. A célpontok többsége venezuelai illetőségű volt. A latin-amerikai ország védelmi minisztere, Vladimir Padrino López szintén elítélte az amerikai erők tevékenységét a térségben, amit „az utóbbi száz év legnagyobb fenyegetésének” nevezett.

A tárcavezető mindazonáltal hangsúlyozta:

Caracas nem kíván konfliktusba bonyolódni. „Békét akarunk” – szögezte le.

Maduro korábban azt is Washington szemére vetette, hogy a műveletekkel burkoltan a venezuelai kormányzat megdöntésére törekszik.

Kiemelt kép: Nicolás Maduro venezuelai elnök (Fotó: MTI/EPA/EFE/Miguel Gutiérrez)