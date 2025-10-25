Egy szudáni menekültet elítéltek egy hotel alkalmazottjának meggyilkolása miatt az Egyesült Királyságban

Deng Chol Majek, aki saját elmondása szerint 19 éves, Szudánból menekültként érkezett Nagy-Britanniába. Ő végzett a 22 éves Rhiannon Skye Whyte-tal, aki a Park Inn Hotelben dolgozott Walsall városában, Angliában.

A biztonsági kamerafelvételek szerint a férfi egy szállodából követte az ott dolgozó nőt egy közeli vasútállomásra. Ott egy csavarhúzóval támadt rá, a fejét 19 alkalommal, összesen pedig 23-szor szúrta meg. A nő a sérülések következtében meghalt – írja a Sky News.

A férfi azt állította a bíróságon, hogy

menedékkérőként egy szállodában szállásolták el, amikor a 27 éves nő elleni támadás történt.

A tárgyaláson elhangzott, hogy korábban már többször is jelentették a biztonsági szolgálatnak, mert hosszú ideig „kísértetiesen” bámult több női alkalmazottat.

A nő a támadás után három napig kórházban küzdött az életéért, de végül belehalt sérüléseibe.

A vasútállomás peronján találtak rá, miután egy beérkező vonat személyzete felfigyelt rá.

A támadás után a férfi elment alkoholt vásárolni. A kamerafelvételeken látszik, ahogy igyekszik letörölni a vért a nadrágjáról. Később visszatért a szállására, lecserélte a véres papucsát sportcipőre, majd más lakókkal együtt táncolt a parkolóban – mindezt úgy, hogy a közelben már ott voltak a nő megmentésére riasztott mentők és rendőrök. A tárgyaláson, amikor megkérdezték, hogy ott volt-e a peronon a késelés pillanatában, azt válaszolta: nem. Azt is tagadta, hogy ő követte volna el a halálos támadást.

Az ügyész Michelle Heeley KC Majek viselkedéséről a gyilkosság után így nyilatkozott:

„Ünnepel, a hangulata a gyilkosság előtti hosszú haragos arckifejezésből táncra és örömre váltott. Ez teljesen érzéketlen és könyörtelen.”

Majek elmondta, hogy Líbiában, Olaszországban és Németországban élt, mielőtt tavaly júliusban az Egyesült Királyságba érkezett menedékkérelmet benyújtani. A bíró, Mr Justice Soole elrendelte Majek előzetes letartóztatását, valamint előkészíttette az ítélethozatalt megelőző jelentést és a korfelmérést a vádlottal kapcsolatban.

Az ítéletet december 15-én hirdetik ki, amikor várhatóan a sértett hozzátartozóinak személyes nyilatkozatait is felolvassák a bíróság előtt. A bíró a galérián ülő sértett hozzátartozóihoz szólva elmondta: „Senki, aki ebben a teremben ül, nem kerülhette el, hogy észrevegye azt a csendes méltóságot, amit mindannyian tanúsítottak a bíróságon eltöltött rendkívül megterhelő tíz nap során. Azok számára, akiknek nem kellett átélniük ezt, elképzelhetetlen. Köszönöm és csodálom önöket ezért.”

A brit közlekedésrendőrség nyomozó főfelügyelője, Paul Attwell a bíróságon kívül nyilatkozva elmondta, hogy Majek a gyilkosság óta egyáltalán nem mutatott megbánást.

Attwell elmondta:

„Ez egy brutális, gyáva és indokolatlan támadás volt egy élénk, önzetlen fiatal nő ellen, akinek az egész élet előtte állt. Számomra valóban megdöbbentő, hogy Majek egyetlen pillanatban sem mutatott bűntudatot azért, hogy Rhiannon életét ilyen erőszakos és hidegvérű módon kioltotta.

Valójában teljesen közömbösnek tűnt, sőt unott volt a tárgyalás során, ami különösen megviselte Rhiannon szegény családját, akiknek nap mint nap szembesülniük kellett a gyilkosával a bíróságon.”

Hangsúlyozta: „Szeretném tiszteletemet kifejezni Rhiannon családjának a hihetetlen erőért és méltóságért, amit a legszörnyűbb körülmények között tanúsítottak, és a rendíthetetlen támogatásért, amit a nyomozás és a bírósági eljárás során nyújtottak. Nincs kétségem afelől, hogy Rhiannon rendkívül büszke lenne mindannyiukra.”

