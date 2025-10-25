Egy migrációs hátterű nőt ítéltek először tényleges életfogytiglanra Franciaországban (+18)

Először ítéltek a legszigorúbb büntetésre, tényleges életfogytig tartó szabadságvesztésre egy nőt Franciaországban pénteken a 27 éves algériai Dahbia Benkired személyében, akit egy 15 évnél fiatalabb kiskorú sérelmére elkövetett kínzás és emberölés vádjában talált bűnösnek a párizsi büntetőbíróság.

A hat napig tartó per végén az ügyész a legszigorúbb börtönbüntetést kérte a vádlottra, „a társadalom védelme, újabb bűncselekmények elkövetésének megelőzése és a társadalmi egyensúly helyreállítása érdekében”. A bíróság elnöke az ítélet kihirdetésekor „a bűncselekmények rendkívüli kegyetlenségére” hívta fel a figyelmet.

„A bíróság a megfelelő büntetés kiszabásakor figyelembe vette a sértettnek és családjának az erőszakos és szinte leírhatatlan körülmények között okozott lelki fájdalmat”

– tette hozzá.

A tényleges életfogytiglani börtönbüntetést 1994-es bevezetése óta Franciaországban eddig csak négy esetben szabták ki, és csupán férfiakkal szemben.

A gyilkosság három évvel ezelőtt hatalmas érzelmeket kavart Franciaországban.

A gyanúsítottat néhány órával azt követően vették őrizetbe, hogy 2022. október 14-én megtalálták a megölt 12 éves Lola Daviet maradványait annak a párizsi épületnek az udvarán, amelyben lakott. A nőt az ingatlan térfigyelő kamerái alapján tudták azonosítani.

A kislány eltűnését a szülei jelezték a rendőrségnek, miután Lola nem ért haza a lakástól pár percre található iskolájából. A szülők a Párizs északi részén, a XIX. kerületben álló lakóépület gondnokai voltak, és a térfigyelő kamerák felvételein látták, hogy az épületbe egy általuk ismeretlen nő kíséretében lépett be a lányuk. A gyermek holttestét egy hajléktalan találta meg egy műanyag zsákban a szóban forgó ház udvarán. A boncolás kimutatta, hogy Lola légzési és szívelégtelenségben halt meg, de a testén ütések nyomait is felfedezték. A vádirat szerint a nő rávette a kislányt, hogy menjen fel vele az ő nővére lakásába, amely ugyanabban az épületben található. Ott arra kényszerítette, hogy lezuhanyozzon,

szexuálisan bántalmazta, végül a légutait ragasztószalaggal elzárva megölte, majd a holttestét elrejtette előbb egy bőröndben, később egy nejlonzsákban.

A perben nem sikerült feltárni a vádlott valódi indítékait. Az 1998-ban Algériában született Dahbia Benkired először 2016-ban legálisan, diákvízummal érkezett Franciaországba, és ott 2018-ban párkapcsolaton belüli erőszak áldozata lett, amiről rendőrségi jegyzőkönyv is készült. A gyilkosságot megelőzően, 2022. augusztus 21-én előállították a párizsi repülőtéren, mert lejárt francia dokumentumokat mutatott be. Miután nem volt büntetett előéletű, az eljárásrendnek megfelelően a helyszínen hatósági felszólítást kapott, hogy 30 napon belül önként hagyja el az országot. Ezt azonban nem tette meg, és továbbra is Párizsban élő nővérénél lakott.

Annak ellenére, hogy vádlottnak pszichopata személyiségvonásai vannak, a tárgyaláson három elmeszakértő is kizárt nála minden olyan pszichiátriai betegséget, amely felmenthette volna a büntetőjogi felelősség alól. A vádlott ügyvédje a bíróságon felhívta a figyelmet arra, hogy pszichiáterek véleménye szerint védence súlyos traumát szenvedhetett el kisgyermekkorában, aztán családon belüli, illetve nemi erőszakot. Ezenkívül rendszeresen marihuánát és gyógyszert fogyaszthatott, prostitúcióra adhatta a fejét, bár ezek közül a nyomozás egyiket sem bizonyította, de nem is zárta ki teljesen.

