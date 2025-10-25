Műsorújság
Egy kolumbiai férfit életfogytiglani börtönre ítéltek egy brit pár meggyilkolása és feldarabolása miatt

2025.10.25.

42 év börtönre ítéltek pénteken egy kolumbiai elkövetőt, aki megölt két férfit, majd feldarabolt áldozatainak testrészeit bőröndökben szállította Délnyugat-Angliába, ahol megpróbálta elrejteni őket.

Az ügyészség szerint a férfi az egyik áldozatot kalapáccsal, a másikat késsel ölte meg egy szexuális aktus közben. Ezután mindkettejüket lefejezte és feldarabolta, testrészeiket bőröndökbe tette, és egy hídhoz vitte, majd otthagyta őket  – írja a Reuters.

A férfi nem vallotta magát bűnösnek magát konkrétan a gyilkosságok vádpontjában, de azt elismerte, hogy ő okozta a halálukat – azt állítva, hogy elvesztette az önuralmát, ezért végzett velük.

Az esküdtszék mindkét gyilkosságért bűnösnek találta a férfit, aki később még később gyermekpornográf tartalmak birtoklása miatt is bűnösnek vallotta magát.

A bíró ezek miatt életfogytiglani szabadságvesztésre ítélte, azzal a további kitétellel, hogy 42 év börtönbüntetés letöltése előtt még feltételesen sem szabadulhat a börtönből.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: Shutterstock)

 

