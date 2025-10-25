Egy kolumbiai férfit életfogytiglani börtönre ítéltek egy brit pár meggyilkolása és feldarabolása miatt

Az ügyészség szerint a férfi az egyik áldozatot kalapáccsal, a másikat késsel ölte meg egy szexuális aktus közben. Ezután mindkettejüket lefejezte és feldarabolta, testrészeiket bőröndökbe tette, és egy hídhoz vitte, majd otthagyta őket – írja a Reuters.
A férfi nem vallotta magát bűnösnek magát konkrétan a gyilkosságok vádpontjában, de azt elismerte, hogy ő okozta a halálukat – azt állítva, hogy elvesztette az önuralmát, ezért végzett velük.
Az esküdtszék mindkét gyilkosságért bűnösnek találta a férfit, aki később még később gyermekpornográf tartalmak birtoklása miatt is bűnösnek vallotta magát.
A bíró ezek miatt életfogytiglani szabadságvesztésre ítélte, azzal a további kitétellel, hogy 42 év börtönbüntetés letöltése előtt még feltételesen sem szabadulhat a börtönből.
Kapcsolódó tartalom
A kiemelt kép illusztráció (Fotó: Shutterstock)