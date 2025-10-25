Donald Trump közölte: hamarosan találkozik Hszi Csin-ping kínai elnökkel

„Teljes mértékben nyitott vagyok” egy találkozóra Kim Dzsongün észak-koreai vezetővel – jelentette ki az amerikai elnök helyi idő szerint pénteken, útban a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségének (ASEAN) Kuala Lumpur-i csúcstalálkozója felé. Arról is beszélt, hogy hamarosan találkozik Hszi Csin-ping elnökkel: a Fehér Ház szerint erre már a jövő hét közepén sor kerül.

Donald Trump az elnöki különgép, az Air Force One fedélzetén újságíróknak adott nyilatkozatában hangsúlyozta: „nagyon jól kijön” az észak-koreai kommunist vezetővel.

Előző elnöki ciklusa idején

Trump háromszor találkozott személyesen Kim Dzsongünnel:

először 2018-ban Szingapúrban, majd 2019-ben Hanoiban, utána pedig a Koreai-félszigetet kettéválasztó demilitarizált övezetben.

Pekingre kitérve Trump elmondta, szeretné, ha Kína segítséget nyújtana az Egyesült Államoknak Oroszország ügyében, valamint örülne, ha Peking szabadon engedné a kínai hatóságok által bebörtönzött Jimmy Lai hongkongi üzletembert. Lai az egyik legjelentősebb személyiség, akit a Peking által bevezetett nemzetbiztonsági törvény alapján vád alá helyeztek. A 2024-ben szigorított törvény szerint bűncselekménynek számít az elszakadást, felforgatást, terrorizmust és a külföldi erőkkel való összejátszást támogató minden cselekedet, és ezek miatt akár életfogytig tartó börtönbüntetés is kiszabható.

„Rá fogok kérdezni (…), és meglátjuk, mi lesz majd” – jelentette ki az üggyel kapcsolatban Trump az indulása előtti sajtótájékoztatón, amelyen egyúttal megerősítette, hogy nemsokára Hszi Csin-ping kínai elnökkel is megbeszélést folytat. Mint mondta, a találkozón Tajvanról, illetve a mezőgazdasággal kapcsolatos ügyekről is szót ejtenek majd.

„Sok mindent kell megbeszélnünk Hszi elnökkel, neki is sok mindent kell megbeszélnie velünk; azt hiszem, jó találkozónk lesz” – jelentette ki Trump.

Trumpnak második elnöki ciklusa alatt ez az első külföldi körútja; az ötnapos út első állomása Malajzia, ahol részt vesz a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége (ASEAN) vezetőinek munkavacsoráján is. Útjának következő állomása Japán lesz, majd Dél-Korea felé indul tovább, ahol részt vesz az Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) csúcstalálkozóján.

Már készítik elő a találkozót

A világ két legnagyobb gazdaságát képviselő kínai és amerikai kereskedelmi delegáció tagjai Kuala Lumpur-ban gyűltek össze, hogy enyhítsék a feszültséget olyan kulcskérdésekben, mint a vámok, a ritkaföldfém-export és a szója. Kína mintegy 20 fős küldöttsége a malajziai Merdeka 118 toronyhoz érkezett, ahol a találkozók az épület 96. emeletén zajlottak.

A Fehér Ház közlése szerint

október 30-án, Dél-Koreában találkozhat Donald Trump és Hszi Csin-ping,

A kínai Kereskedelmi Minisztérium megerősítette, hogy a megbeszélések célja a kínai-amerikai gazdasági és kereskedelmi kapcsolatokban kulcsfontosságú kérdések feltárása.

Ez az ülés már az ötödik közvetlen találkozó volt Kína alelnöke és az Egyesült Államok pénzügyminisztere között, mióta az amerikai elnök 2025 áprilisában fokozta kereskedelmi háborús lépéseit. A korábbi napokban fellángolt vitát az váltotta ki, hogy október 9-én Peking újabb korlátozásokat vezetett be a ritkaföldfémek kivitelére – sokan válasznak tartják arra, hogy Washington szeptember végén bővítette a kereskedelmi tiltólistáját – írja az SCMP.

Kiemelt kép: Peking, 2017. november 9.Hszi Csin-ping kínai elnök (b) és Donald Trump amerikai elnök a pekingi Nagy Népi Csarnoknál tartott fogadási ünnepségen 2017. november 9-én. Trump kétnapos látogatáson tartózkodik Kínában. (Fotó: MTI/EPARoman Pilipej)