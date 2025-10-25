Az oroszok szerint ukrán csapás érte a belgorodi víztározó gátját

Az ukrán hadsereg eltalálta és megrongálta a belgorodi víztározó gátját, árvízveszély lépett fel – közölte Vjacseszlav Gladkov, az Ukrajnával határos Belgorodi terület kormányzója a veszélyeztetett terület elhagyására szólította fel az ott élőket. Mindeközben az ukrán hadsereg bejelentette, hogy visszafoglalták a donyecki Torszke települését, amelynek fontos szerepe van a környéken lévő Liman város védelmében.

„Azoknak, akiket az elöntés veszélye fenyeget, azt javasoljuk, hogy hagyják el a területet, és távozzanak ideiglenes szállásokra” – írta a kormányzó Telegram-csatornáján.

Gladkov arra figyelmeztetett, hogy amennyiben újabb ukrán támadás érné a gátat, fennáll a veszélye annak, hogy a víz elönti a Donyec folyó árterületét, ahol mintegy ezren élnek.

Az ukrán fél szerint Oroszország csapásokat hajtott végre több ukrajnai város ellen a hajnali órákban.

Az ukránok később arról számoltak be, hogy visszafoglaltak egy települést

Az ukrán hadsereg által Telegramon közzétett tájékoztatás szerint visszafoglalták Torszke városát, és a harcokban mintegy 100 orosz katona vesztette életét, többen pedig fogságba estek. A régió északi részén lévő településen a háború kitörése előtt több mint ezren éltek, mostanra azonban a legtöbb ház megsemmisült a harcokban.

Torszke – amelyet az orosz csapatok először még 2022-ben foglaltak el rövid időre, majd nemrég ismét orosz irányítás alá került – a Zserebec folyó partján fekszik.

A folyó természetes határnak minősül, és megnehezíti az orosz egységek Liman felé történő előrenyomulását.

A kiemelt kép illusztráció: az Orosz Föderáció Polgári Védelmi, Vészhelyzeti és Természeti Katasztrófavédelmi Hivatala (Emercom) által közreadott képen lángol egy olajtároló az oroszországi Belgorodban 2022. április 1-jén, miután a légtérbe behatoló két ukrán helikopter csapást mért a létesítményre. Ez volt az elsõ ismertté vált, orosz területen végrehajtott ukrán légicsapás. MTI/EPA/Emercom.