Az oroszok szerint ukrán csapás érte a belgorodi víztározó gátját

„Azoknak, akiket az elöntés veszélye fenyeget, azt javasoljuk, hogy hagyják el a területet, és távozzanak ideiglenes szállásokra” – írta a kormányzó Telegram-csatornáján.
Gladkov arra figyelmeztetett, hogy amennyiben újabb ukrán támadás érné a gátat, fennáll a veszélye annak, hogy a víz elönti a Donyec folyó árterületét, ahol mintegy ezren élnek.
Az ukrán fél szerint Oroszország csapásokat hajtott végre több ukrajnai város ellen a hajnali órákban.
Az ukrán hadsereg által Telegramon közzétett tájékoztatás szerint visszafoglalták Torszke városát, és a harcokban mintegy 100 orosz katona vesztette életét, többen pedig fogságba estek. A régió északi részén lévő településen a háború kitörése előtt több mint ezren éltek, mostanra azonban a legtöbb ház megsemmisült a harcokban.
Torszke – amelyet az orosz csapatok először még 2022-ben foglaltak el rövid időre, majd nemrég ismét orosz irányítás alá került – a Zserebec folyó partján fekszik.
A folyó természetes határnak minősül, és megnehezíti az orosz egységek Liman felé történő előrenyomulását.
A kiemelt kép illusztráció: az Orosz Föderáció Polgári Védelmi, Vészhelyzeti és Természeti Katasztrófavédelmi Hivatala (Emercom) által közreadott képen lángol egy olajtároló az oroszországi Belgorodban 2022. április 1-jén, miután a légtérbe behatoló két ukrán helikopter csapást mért a létesítményre. Ez volt az elsõ ismertté vált, orosz területen végrehajtott ukrán légicsapás. MTI/EPA/Emercom.