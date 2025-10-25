Amerika mozgósít: a hadügyminiszter a Karib-tengerre vezényelte a világ legnagyobb hadihajóját

Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter elrendelte a USS Gerald R. Ford repülőgép-hordozó anyahajónak, a világ legnagyobb hadihajójának a Karib-tengerre történő vezénylését – írja az ABC News. Az anyahajót különböző hadihajók és támadó repülőgépek kísérik, a mozgósítási lépéssel így további 5 ezer fővel növekszik majd a venezuelai térségben állomásozó amerikai katonáknak a teljes létszáma.

A portál szerint október végére a Pentagon már 10 ezer katonát vezényelt a latin-amerikai ország partjaihoz – szeptemberben még 4 ezer amerikai katonáról szóltak a híradások –, a mostani döntéssel pedig 15 ezer főre emelkedhet a Karib-tengeren szolgálatot teljesítő amerikai katonák teljes létszáma. A hadseregnek már 10 F-35-ös vadászgépe és MQ-9 Reaper drónja is állomásozik a régióban, míg Pete Hegseth B-52-es és B-1-es bombázókat, Black Hawk helikoptereket és MH-6 Little Birds vadászgépeknek rendelt el hadgyakorlatokat Venezuela partjainál.

„Ezek az erők fokozni és kiegészíteni fogják a meglévő képességeket a kábítószer-kereskedelem megzavarására, valamint a TCO-k, azaz a transznacionális bűnszervezetek leépítésére és felszámolására”

– mondta a döntéssel kapcsolatban Sean Parnell, a Pentagon főszóvivője.

A USS Ford jelenleg még Horvátország mellett teljesít szolgálatot, a Karib-tengerre való átvezénylése pedig több hétig is eltarhat, így az ABC News arra a következtetésre jut, hogy még nem áll küszöbön egy esetleges amerikai katonai akció Venezuelában.

A hadügyminiszter bejelentésének két előzménye is van. Csütörtökön Donald Trump amerikai elnök Pete Hegseth hadügyminiszterrel közösen jelentette be, hogy mostantól az Egyesült Államok terrorszervezetként kezeli a külföldi kábítószerkereskedő-kartelleket, és megsemmisítésükre törekszik.

„Úgy fogunk kezelni benneteket, mint az Al-Kaidát, megtalálunk, feltérképezzük a hálózataitokat, levadászunk és megölünk”

– mondta Hegseth.

Az elnök a Fehér Házban a szervezett bűnözés elleni fellépés eredményeiről tartott kormányzati konferencián közölte, hogy az elmúlt egy hónapban a szövetségi hatóságok a külföldi kábítószerkereskedő bűnbandák több mint 3000 tagját tartóztatták le.

Péntek éjszaka pedig az amerikaiak újabb légicsapást mértek egy újabb, feltételezhetően kábítószert szállítóhajóra a Karib-tengeren, szeptember óta ez volt a tizedik légicsapás hasonló szállítóhajók ellen – nyolcat a Karib-tengeren, kettőt a Csendes-óceánon semmisítettek meg –, a támadásban 43-an haltak meg.

Kiemelt kép: A USS Gerald R. Ford amerikai repülőgép-hordozó anyaghajó egy 2022-es felvételen (Fotó: Wikipedia)