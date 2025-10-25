A Politico szerint leállhat az orosz olajszállítás Szlovákia és Magyarország irányába

Donald Trump amerikai elnök új szankciói fordulópontot hozhatnak az orosz olaj európai jelenlétében, és közvetlenül érinthetik Magyarországot is – írja az Index a Politico-ra hivatkozva. Az Egyesült Államok a Lukoilt és a Rosznyeftet sújtó intézkedésekkel olyan cégeket céloz, amelyek még mindig jelentős szerepet töltenek be az uniós energiapiacon.

Az Index kifejtette, a Lukoil továbbra is ellátja olajjal Magyarországot és Szlovákiát, amelyek nagymértékben függenek az orosz importtól, ám a Politico szerint a mostani lépés nyomán akár teljesen leállhatnak a szállítások. Az amerikai pénzügyminisztérium közölte: „lehetséges” szankciókat vet ki minden országra, amelyek együttműködnek az orosz cégekkel.

A Lukoil, Oroszország legnagyobb magán-olajvállalata több 100 benzinkutat üzemeltet az EU-ban, hatalmas finomítókat működtet Romániában és Bulgáriában, valamint 45 százalékos részesedéssel rendelkezik egy holland üzemanyag-feldolgozóban – írták. A vállalat olajat szállít Magyarországnak és Szlovákiának is, amelyek továbbra is 86 és 100 százalék közötti mértékben támaszkodnak orosz importra.

Csütörtökön az Európai Bizottság is közölte, fontolóra veszi a Lukoil elleni tranzakciós tilalom bevezetését. Az Index szerint a Politico arról ír, Donald Trump döntése főként Magyarországon és Szlovákiában váltott ki aggodalmat, mivel fennáll a veszély, hogy az olajszállítások leállnak. Ha a szankciókat érvényesítik, „az az import leállításához vezetne” – ismerte el egy szlovák tisztviselő a Politico-nak, megjegyezve, hogy a kormány „valószínűleg” mentességet fog kérni Washingtontól.

Kiemelt kép: A Mol Nyrt. Dunai Finomítójában a Barátság kőolajvezeték fogadóállomása. (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)