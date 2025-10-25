93 évesen elhunyt a thaiföldi anyakirályné, aki közel hét évtizeden át volt az ország társuralkodója

Kilencvenhárom éves korában elhunyt Szirikit thaiföldi anyakirályné – közölte a thai királyi család irodája szombaton. A haláleset miatt az ország kormányfője mégsem vesz részt a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségének (ASEAN) Kuala Lumpur-i csúcstalálkozóján.

Anutin Csarnvirakul kormányfő újságíróknak azt mondta, bár a csúcson nem lesz jelen, elutazik Malajziába azért, hogy aláírja a hazája és Kambodzsa közötti tűzszüneti megállapodást, ám utána azonnal visszautazik Thaiföldre.

Szirikit anyakirályné 1950-től 2016-ig látta el királynéi teendőit az ország történetében leghosszabb ideig uralkodó IX. Ráma király oldalán, akinek halála utána fia, X. Ráma lépett trónra.

Az anyakirályné 2012-ben, egy stroke után vonult vissza a nyilvánosságtól, 2019-től kezdve pedig egyre gyakrabban állt kórházi kezelés alatt.

A hivatalos közlemény szerint Szirikit szervezetében a halála előtt vérmérgezés alakult ki, és péntek este hunyt el a bangkoki Csulalongkorn kórházban, amelynek épülete előtt szombaton sok gyászoló híve gyűlt össze.

A királyi család az ilyenkor szokásos hagyományok szerint egy éven át gyászol, a középületeken pedig egy hónapon át lesznek a lobogok félárbócon. A kormány emellett a magánszektor szereplőit, például a fesztiválszervezőket arra kérte, programjaik során vegyék figyelembe a gyászidőszakot.

A néhai anyakirályné egykori férjével gyakran tett hivatalos külföldi utazásokat. A pár emellett kisebb thaiföldi településeket is felkeresett, ahol számos fejlesztési programot indított. Szikirit 1956-ban egy rövid időre régensi feladatokat is ellátott, amíg a király két hétre egy buddhista templomba vonult vissza.

Születésnapja, augusztus 12-e 1976-ban hivatalosan is az anyák ünnepe lett Thaiföldön.

Jóllehet a királyi család tagjai rendszerint távol maradnak a politikától, 1988-ban elmondott születésnapi beszédében a királyné az akkori miniszterelnök, Csuan Likpai támogatására kérte az embereket, később pedig kiállt a monarchista PAD párt mellett.

Kiemelt kép: Szirikit thaiföldi anyakirálynét ábrázoló festmény Bangkokban 2025. október 25-én. A thai királyi család irodája ezen a napon közölte, hogy Szirikit 93 éves korában elhunyt. A királyi család az ilyenkor szokásos hagyományok szerint egy éven át gyászol, a középületeken pedig egy hónapon át lesznek a lobogok félárbócon. MTI/EPA/Rungrodzs Jongrit.