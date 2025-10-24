Zelenszkij napjai meg vannak számlálva – a Die Weltwoche szerint Putyin diktál, a Nyugat pedig tévedett

A lap szerint Oroszország, bár a szankciók sújtják, gazdaságilag meglepően jól alkalmazkodott a háborús körülményekhez. A nehézségek növekednek ugyan, de Moszkva még mindig elég erős ahhoz, hogy saját feltételei mellett üljön tárgyalóasztalhoz. Putyin számára a béke most menekülőút lehet az elszigeteltségből, miközben katonai sikerei miatt nem kényszerül kompromisszumokra.

Az Egyesült Államok ezzel szemben frusztráltan tapasztalja, hogy „a világ már nem úgy táncol, ahogy ők fütyülnek” – fogalmaz a lap.

A Die Weltwoche arról is ír, hogy Ukrajnában Volodimir Zelenszkij elnök hatalma megingott, és egyre több jel utal arra, hogy napjai meg vannak számlálva. A háttérben állítólag „látszatmentő távozásáról” folynak tárgyalások, amelyek a biztonságát és jövőbeni megélhetését próbálják garantálni.

A lap szerint már egy hollywoodi film is készülhet az elnök életéről, amelyből származó jogdíjak „elegáns álca” lehetnek a korábban felhalmozott vagyonra.

A lehetséges utódok között Valerij Zaluzsnij volt hadseregparancsnok nevét emlegetik, bár a lap hozzáteszi: mindez egyelőre a spekuláció terepe.

A cikk kitér a budapesti békecsúcsra is, amit bár egyelőre elhalasztották, a béke lehetőségét is szimbolizálhatná. A lap úgy fogalmaz, a találkozó sorsa és időzítése jól tükrözi az amerikai–orosz viszonyt: Washington szeretne eredményt, de most először nem ő diktálja a feltételeket.

A svájci lap úgy véli, az Egyesült Államok valójában már elérte fő stratégiai céljait:

Európa immár amerikai, nem pedig orosz gázt vásárol, és az amerikai fegyvergyárak is óriási megrendeléseket kapnak.

A kontinens így gazdaságilag és katonailag is egyre jobban Washington érdekszférájába került, ez az átrendeződés hosszú távon az amerikai gazdaság javát szolgálja, miközben Európa önállósága tovább csökken.

A cikk kíméletlen kritikával illeti az Európai Unió háborús politikáját, amely – mint írják – diplomáciamentes, fegyverszállításokra és konfrontációra épülő stratégiává silányult.

A lap szerint a moralizáló és önelégült uniós vezetők, köztük Emmanuel Macron, Friedrich Merz és Ursula von der Leyen, „milliárdokkal és hadseregekkel zsonglőrködnek Ukrajnáért, miközben a valóságban sem pénzük, sem erejük nincs rá”.

Sem Berlin, sem Párizs nem engedheti meg magának, hogy ezt a háborút tovább finanszírozza, miközben az EU már a gazdasági összeomlás szélére sodródott.

A lap a nyugati médiát sem kíméli szerinte a sajtó nem kérdőjelezte meg kormányai háborús döntéseit, hanem kritikátlanul követte azokat, miközben elfojtott minden eltérő véleményt. „A demokrácia ereje a békés vitában rejlik” – írják, hozzátéve, hogy Ukrajna ügyében a Nyugat elfelejtette ezt az alapelvet. A svájci hetilap szerint éppen ez a morális felsőbbrendűséget hirdető, de önkritikára képtelen hozzáállás vezetett a hibás politikákhoz.

A Die Weltwoche elemzésében azt írja, hogy a Nyugat tévedett, amikor démonizálta Oroszországot és kizárta a párbeszéd lehetőségét. Putyin ugyan nem demokrata, de a realitásokat felismerve képes lehet békét kötni saját feltételei szerint. Ha ez megtörténik, az nemcsak Ukrajnának, hanem Oroszországnak és Európának is menekülőutat jelenthet a háborúból.

Így különös iróniával hatna, ha végül éppen az amerikaiak – a démonizált oroszokkal együtt – mentenék meg a nyugat-európaiakat saját maguktól.

Kapcsolódó tartalom Brüsszel elfogadta az Oroszországot célzó 19. szankciós csomagot

Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a sajtó képviselőinek nyilatkozik az EU-tagországok állam-, és kormányfőinek csúcstalálkozóján Brüsszelben 2025. október 23-án (Fotó: MTI/EPA/Olivier Matthys)