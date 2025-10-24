„Úgy bánunk velük, mint az Al-Kaidával” – az Egyesült Államok katonai hadjáratot indít a drogkartellek ellen

Az Egyesült Államok terrorszervezetként kezeli a külföldi kábítószerkereskedő-kartelleket, és megsemmisítésükre törekszik – jelentette ki Donald Trump elnök és Pete Hegseth hadügyminiszter csütörtökön.

Az elnök a Fehér Házban a szervezett bűnözés elleni fellépés eredményeiről tartott kormányzati konferencián közölte, hogy az elmúlt egy hónapban a szövetségi hatóságok a külföldi kábítószerkereskedő bűnbandák több mint 3000 tagját tartóztatták le.

Hozzátette, hogy szeptembertől az Egyesült Államok mind az 50 szövetségi államában bevethető a Belbiztonsági Különítmény, aminek feladatai közé tartozik a szervezett bűnözői csoportok elleni fellépés.

Donald Trump úgy fogalmazott, hogy a kábítószer-kereskedő kartellek az amerikai kontinens „Iszlám Államát” jelentik,

amelyek országok kiterjedt területei felett gyakorolnak ellenőrzést. Az elnök emlékeztetett arra, hogy az Egyesült Államokon belül is aktív több olyan külföldi bűnszervezet, amelyet külföldön terrorszervezetnek nyilvánítottak, köztük az MS-13, a Tren de Aragua bűnbandák és a mexikói Sinaloa-kartell.

Pete Hegseth hadügyminiszter kifejtette, hogy az Egyesült Államok hadserege évtizedeket fordított az Al-Kaida és Iszlám Állam terrorhálózatok felszámolására, most az amerikai kontinensen hasonló módon lép fel a kábítószer-kereskedőkkel szemben.

Az amerikai kormányzat drogkartellek felé küldött üzenetét összefoglalva a kijelentette: „úgy fogunk kezelni benneteket, mint az Al-Kaidát, megtalálunk, feltérképezzük a hálózataitokat, levadászunk és megölünk”. Pete Hegseth hangsúlyozta, hogy az amerikai fellépés módjára bizonyítékként szolgáltak a Karib-tengeren és Csendes-óceánon az elmúlt hetekben végrehajtott katonai csapások, és hozzátette, hogy

az amerikai katonaság a kábítószer-kereskedőket nem őrizetbe veszi, hanem kiiktatja.

A hadügyminiszter csütörtökön megerősítette, hogy egy nappal korábban az amerikai haderő egy újabb feltételezett kábítószercsempész hajót semmisített meg a tengeren a latin-amerikai térségben. Pam Bondi igazságügyi miniszter közölte, hogy a szövetségi rendvédelmi szerveket tömörítő Belbiztonsági Különítmény egy hónap alatt több mint 90 tonna kábítószert foglalt le, közte 59 tonna kokaint.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök Pete Hegseth védelmi miniszter társaságában a washingtoni Fehér Ház elnöki dolgozószobájában (Fotó: MTI/EPA/Abaca pool/Yuri Gripas)